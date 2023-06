Os grandes 3 TRUQUES escondidos no celular Samsung que não te contaram

Possui um celular Samsung? Um universo de recursos ocultos parece residir nos telefones da Samsung, prontos para serem descobertos pelos usuários. Desde recursos de voz para fotografias mais nítidas até a personalização de botões, passando por criação de imagens GIF diretamente do aplicativo da câmera, os smartphones da gigante sul-coreana possuem funcionalidades subutilizadas que podem transformar a experiência do usuário.

A Samsung oferece recursos incríveis em seu celular, como o truque oculto de personalizar a tecla lateral para executar diferentes tarefas. Foto: divulgação

Truques escondidos no celular Samsung

Esses recursos ocultos, que parecem esperar pacientemente para serem descobertos, estão presentes não apenas nos modelos mais recentes, como o Galaxy S23 Ultra, mas também em dispositivos mais antigos. Eles são projetados para otimizar o uso do dispositivo, melhorando sua usabilidade e funcionalidade.

Por exemplo, o botão lateral, comumente conhecido como tecla lateral, que em muitos aparelhos serve apenas para ligar e desligar o dispositivo, pode ser personalizado para executar várias tarefas nos dispositivos Samsung. De fato, é possível programar a tecla lateral para abrir qualquer aplicativo à sua escolha, basta ir às Configurações, depois Recursos Avançados e em seguida na Tecla Lateral. A partir desse ponto, o usuário tem total liberdade para selecionar suas configurações preferidas.

A funcionalidade do aparelho vai além. Com simples comandos de voz, é possível tirar fotos mais nítidas, sem a necessidade de um clique físico. Essa funcionalidade, um divisor de águas para selfies em grupo, viajantes solitários e qualquer pessoa cansada de usar os populares “bastões de selfie”, pode ser ativada de maneira muito fácil. Para tal, o usuário precisa apenas acessar a câmera do aparelho, ir às Configurações e ativar o Controle de Voz. Depois disso, uma lista de comandos de voz estará disponível para uso, incluindo “queijo”, “sorrir”, “capturar” e “atirar”.

Mais detalhes pouco conhecidos

E se você pensou que as funcionalidades acabam por aí, está enganado. Outra característica impressionante é a capacidade de criar imagens GIF diretamente do aplicativo da câmera. Com uma sequência de passos simples, os usuários podem criar essas imagens e visualizá-las no aplicativo Gallery. Esse recurso é ativado através do aplicativo da câmera, tocando no ícone de Configurações, em seguida em Swipe Shutter e selecionando Criar GIF.

Essas funcionalidades subutilizadas não apenas enriquecem a experiência do usuário, mas também evidenciam o potencial tecnológico e a inovação contínua que a Samsung busca implementar em seus dispositivos. Elas destacam a visão da empresa de que a tecnologia deve ser personalizável e adaptável às necessidades e preferências individuais de cada usuário. Portanto, para aqueles que ainda não exploraram completamente seus aparelhos Samsung, esses recursos ocultos podem revelar uma nova dimensão de possibilidades.

