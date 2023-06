24 MILHÕES de mulheres serão beneficiadas com novo programa

O Governo Federal está sempre em busca de auxiliar todos os cidadãos que vivem na chamada situação de vulnerabilidade social, sendo estas as pessoas que possuem pouca ou nenhuma renda para cobrir custos essenciais. E as mulheres representam uma parte considerável deste público.

E é justamente com foco nela que foi criado um novo programa social, que tem um foco muito específico e busca levar ainda mais saúde para todas as brasileiras de baixa renda.

No artigo a seguir, é possível conhecer todos os detalhes sobre este assunto tão relevante.

As mulheres brasileira serão beneficiadas de forma inovadora pelo governo | Imagem: Becca Tapert / unsplash.com

Distribuição gratuita de absorventes para as mulheres

Recentemente o Governo Federal anunciou todos os critérios ligados à implementação do mais novo Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, que nada mais é do que uma iniciativa que busca fornecer absorventes gratuitos para aproximadamente 24 milhões de mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Além de distribuir estes itens de higiene, o programa em questão também tem o objetivo de promover algumas campanhas de conscientização, bem como realizar diversas ações de capacitação, de modo a combater qualquer desinformação e levar a dignidade menstrual para mais pessoas.

Tais campanhas irão conscientizar a respeito da saúde menstrual e sua importância, bem como disseminar informações sobre o uso correto dos itens de higiene menstrual: todos os tabus e estigmas sobre o tema serão combatidos.

Sobre as metas deste programa

O Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual tem como uma de suas principais metas a oferta gratuita de absorventes para as mulheres que se encontram mais expostas.

Segundo a portaria interministerial a ele relacionada, estas são as mulheres que poderão ter acesso ao benefício:

As que estão cadastradas no Cadastro Único;

As que vivem em situação de pobreza, até mesmo nas ruas;

As que são estudantes e pertencem a uma família considerada de baixa renda;

As que estão no sistema penal, ou que estão cumprindo as chamadas medidas socioeducativas.

A distribuição dos itens será feita em vários locais estratégicos, de modo que o público-alvo de fato seja contemplado.

E entre estes locais estão:

Os estabelecimentos da chamada Atenção Primária à Saúde;

As escolas públicas;

Os pontos do SUAS (Sistema Único de Assistência Social);

Os presídios;

Os locais nos quais as medidas socioeducativas são cumpridas;

Demais locais que atendem aos pré-requisitos do programa.

Sobre as ações de capacitação para as mulheres participantes

Outra importante iniciativa desse programa diz respeito às ações de capacitação.

O Governo Federal pretende oferecer cursos (à distância e curtos) para profissionais da saúde e agentes públicos, para que estejam devidamente informados sobre a saúde menstrual.

Por meio desta capacitação, estes dois grupos de profissionais estarão mais preparados para atender as necessidades e as demandas das mulheres em relação à menstruação, podendo oferecer o acolhimento, as orientações e o suporte que forem necessários.

Por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual e de todas as iniciativas que fazem parte dele, espera-se promover mais motivação e saúde para as mulheres menstruantes, combatendo a desigualdade e, ainda, promovendo uma visão muito mais inclusiva a respeito da menstruação.

