É de suma importância que os brasileiros consigam cada vez mais capacitação profissional. Dentre as áreas mais buscadas e rentáveis do mundo, a tecnologia é uma das que mais se destacam neste âmbito. A IBM — gigante da tecnologia, está oferecendo 10 cursos gratuitos para quem está começando na área. As capacitações são focadas na área da tecnologia e possui um modelo de “introdução”. Através desses cursos os usuários poderão dar os primeiros passos no mundo da tecnologia e posteriormente obter novas capacitações.

Cursos gratuitos de TECNOLOGIA IBM oferece 10 opções | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

IBM oferece 10 cursos gratuitos

A IBM está oferecendo 10 cursos gratuitos voltados para tecnologia e desenvolvimento comportamental. Em parceria com a plataforma de cursos ‘Eu Capacito’, mais de 10 cursos estão sendo listados e disponibilizados para os brasileiros.

Dentre os cursos disponíveis pela IBM, é possível listar os seguintes: Cybersecurity, Ciência de Dados, Cloud e Inteligência Artificial. Além disso, há outros cursos disponibilizados voltados para outras habilidades — ainda no segmento de trabalho.

Bem como desenvolvimento de Habilidades Profissionais e Design Thinking. Os cursos podem ser acessados por qualquer pessoa interessada que tenha acesso à internet. As aulas são ministradas por profissionais capacitados na área.

Uma das experiências imersivas da plataforma é que os cursos são ministrados em duas etapas. Teórica e prática. Desse modo, os conteúdos abordados seguem ambos aspectos. Facilitando ainda mais a vida dos estudantes.

No total são 10 cursos variados entre as áreas. Envolvendo Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Design Thinking, etc. Veja abaixo a lista completa.

Lista de cursos oferecidos pela IBM

Os cursos oferecidos pela IBM são de extrema qualidade. Até mesmo porque a mesma é uma gigante do mercado tecnológico mundial. A empresa é líder em tecnologia mundial — pelo menos uma das. Possui uma longa história e lidera vários âmbitos do setor.

A empresa opera em vários segmentos mundiais, bem como consultoria em tecnologia, hardware de computação, serviços em nuvem, etc. Há uma gama enorme de oportunidades.

Veja abaixo a lista de cursos:

Inteligência Artificial

Fundamentos da Cybersegurança

Computação em Nuvem

Ciência de dados

Preparando-se para seu primeiro emprego

Habilidades profissionais

Design Thinking

Blockchain

Segurança cibernética

Internet das coisas

Para acessar os cursos basta ir no site ‘Eu Capacito’ e buscar pelo nome dos cursos. Fazer o cadastro e pronto. Começar os estudos. Do início ao fim é totalmente gratuito e isento de qualquer taxa. As aulas são no estilo EaD. Após a conclusão os alunos podem emitir o certificado em PDF de validação do curso.

Os cursos são de capacitação, ou seja, podem ser colocados posteriormente no currículo profissional. Dentre os cursos disponíveis, está o curso de Preparação para o primeiro emprego. Desse modo, é possível intercalar entre os cursos oferecidos.

Ademais, basta escolher as áreas de interesse e a partir de então conseguir acompanhar cada aula e absorver o máximo de conteúdo possível a cada nova etapa do curso.