Concursos federais somam 14.000 vagas neste ano

Quem tem interesse em concursos federais gostará de saber que o governo autorizou a abertura de mais de 4 mil vagas efetivas, em diversos órgãos. A confirmação aconteceu no último dia 16 (sexta-feira) por meio de Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação.

Até mesmo Geraldo Alckmin, ministro do Comércio e Indústria, destacou a novidade nas redes sociais, afirmando ser algo necessário para repor quadros técnicos.

Os concursos federais que foram autorizados

Ao todo, quase 20 órgãos federais estão na lista dos editais que serão anunciados nos próximos meses:

1. Ministério da Gestão e Inovação (MGI): terá 1500 vagas;

2. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): terá 742 vagas;

3. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa): terá 440 vagas;

4. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): terá 300 vagas;

5. Ministério da Saúde: terá 220 vagas;

6. Ministério da Educação (MEC): terá 220 vagas;

7. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): terá 160 vagas;

8. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi): terá 120 vagas;

9. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): terá 100 vagas;

10. Ministério das Relações Exteriores: terá 100 vagas;

11. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro): terá 100 vagas;

12. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit): terá 100 vagas;

13. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): terá 80 vagas;

14. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): terá 50 vagas;

15. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes): terá 50 vagas;

16. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): terá 50 vagas;

17. Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam): terá 50 vagas;

18. Ministério de Minas e Energia (MME): terá 30 vagas;

19. Agência Nacional de Mineração (ANM): terá 24 vagas.

Quando acontecerá o lançamento dos editais desses concursos federais

O número total de vagas solicitadas especificamente ao MGI chegou, na verdade, à marca dos 70 mil cargos e, de acordo com a ministra Esther Dweck, estes foram os critérios utilizados para definir quais órgãos entrariam na lista dos concursos federais por conta da alta demanda, bem como quais seriam as vagas mais urgentes:

O tempo desde que o último concurso foi aberto;

As vacâncias;

O número de aposentadorias que estão previstas para os anos que estão por vir.

Havendo o aval orçamentário do governo e o respectivo anúncio da distribuição de todas as vagas, a expectativa é de que nos próximos meses os editais comecem a surgir: a ideia é que os concursos federais sejam realizados também nos próximos meses, para que as nomeações aconteçam no máximo até o começo de 2024.

Por fim, vale frisar que a quantidade de vagas disponibilizadas em todos os editais que foram publicados somente este ano já é considerada um verdadeiro recorde no que diz respeito à última década. E isso antes mesmo de ocorrer o fechamento do primeiro semestre

Para quem não abre mão de participar de diversos concursos, portanto, 2023 será repleto de oportunidades.

