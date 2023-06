Infidelidade à vista! 4 SIGNOS estão tentados a TRAIR seus parceiros

O ato de trair muitas vezes está dentro dos relacionamentos, e acaba por causar muito sofrimento e muita dor em quem tem o seu coração partido, podendo partir de diversos signos.

Inclusive, quando ocorre de a traição vir de alguém confidente e muito próximo, a tristeza se torna ainda mais forte, isso sem citar a decepção inevitável, por conta da quebra de confiança. As cicatrizes, nesse caso, podem ser permanentes e não raramente levam à destruição psicológica, dificultando o início de outros relacionamentos e diminuindo a autoestima.

E é por isso que é tão importante tentar entender se alguém tem tendência a trair, antes de começar a se relacionar. Afinal, conhecendo o histórico dessa pessoa, fica mais fácil se decidir, se proteger e criar a base de confiança necessária.

Dentro desse contexto, assim como em muitos outros, a astrologia também pode ser de grande ajuda, conforme será possível perceber por meio da leitura a seguir.

Para estes signos a infidelidade pode ser irresistível | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Existem signos que podem ser considerados os mais traíras do horóscopo

A astrologia, de modo geral, analisa e estuda os movimentos realizados pelos planetas e os relaciona diretamente com os eventos que acontecem na Terra. É ela que também pode descrever todas as características dos comportamentos das pessoas, tendo como base os signos aos quais elas foram atribuídas quando nasceram.

Inclusive, é por meio da astrologia que é possível saber se uma pessoa tem ou não tendência a atrair.

No horóscopo ocidental, existem especificamente 4 signos que acabam se destacando justamente por serem um pouco menos confiáveis que os demais. Porém, vale considerar que cada indivíduo tem inclinações diferentes, e muitas outras características devem ser levadas em conta.

Afinal, existem posicionamentos dentro do famoso mapa astral que devem ser considerados na hora de analisar todas as características ligadas à personalidade de alguém.

Os 4 signos com a maior tendência de trair seus parceiros

E os signos reconhecidos por naturalmente gerarem um pouco de desconfiança quando o assunto é traição são:

1. O signo de Escorpião

As pessoas que nascem sob a influência desse signo costumam ter um espírito mais aventureiro, e isso pode acabar levando-as a explorar novos sentimentos, colocando de lado os laços importantes que existem dentro de um relacionamento.

Isso sem citar o fato de que nesse signo o ciúme é muito forte, o que pode estar ligado à falta de confiança que, por sua vez, também pode levar à traição e ao afastamento.

2. O signo de Áries

Quem tem a intenção de se relacionar com uma pessoa de Áries precisa ter um pouco de atenção.

Afinal, quando seu parceiro demonstra o menor sinal de possessividade, o nativo desse signo acaba se sentindo inseguro, podendo correr para outros braços para conseguir mais independência e liberdade.

3. O signo de Touro

Entre todos os signos do horóscopo, Touro é o mais temperamental e impulsivo. Isso quer dizer que, ao passarem por situações estressantes em um relacionamento, seus nativos podem enxergar a traição como uma boa saída.

Eles ficam até mesmo confiantes com essa decisão, por conta da teimosia que também é marca registrada desse signo.

4. O signo de Virgem

Virgem, por sua vez, é metódico e perfeccionista: se algo acaba saindo do seu controle, a culpa e a decepção se tornam inevitáveis, afastando as pessoas que estão por perto e prejudicando os laços dentro do relacionamento.

De modo geral, é bom ficar de olho, pois esse signo também pode trair.

