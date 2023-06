Bolsa Família de julho está com inscrições abertas? Veja o que ninguém te contou

O Bolsa Família nada mais é do que o principal programa social que existe atualmente: ele é mantido pelo Governo Federal como forma de auxiliar todas aquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social no Brasil.

Para a alegria de todos os beneficiários, o calendário oficial de pagamentos do mês de julho já foi divulgado pela Caixa Econômica Federal, embora os repasses referentes a junho não tenham sido finalizados.

Tal antecipação inevitavelmente gera entusiasmo nos titulares desse programa, mesmo que alguns deles ainda estejam aguardando aprovação.

Os beneficiários já estão à espera do Bolsa Família de julho | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os repasses de junho ainda não acabaram

Os repasses do programa Bolsa Família relacionados ao mês de junho começaram exatamente no dia 19, e seguirão sendo feitos até o dia 30. Nestes dias, pelo menos 21 milhões de famílias receberão as famosas parcelas que começam em R$ 600 e podem chegar a R$ 1.000 especificamente neste mês, levando em consideração todos os diferentes benefícios que podem ser recebidos juntos.

O valor básico de cada repasse é de R$ 600, sendo este o montante mínimo que um titular pode receber.

E, além disso, existem alguns benefícios adicionais, a exemplo do valor extra de R$ 150 pago quando a família possui no máximo 2 crianças de até 6 anos de idade, ou mesmo o acréscimo de R$ 50. Este último é pago caso o núcleo familiar seja composto por jovens entre 7 e 18 anos, mulheres que estejam amamentando ou, ainda, mulheres que estejam grávidas.

Por fim, vale frisar que algumas famílias têm direito ao pagamento bimestral do Vale-Gás, cujo repasse é de R$ 110, em média.

Mais detalhes sobre o Bolsa Família que será pago em julho

A soma dos valores citados acima pode resultar em um repasse final de R$ 1.060 pelo programa Bolsa Família, e isso tem chamado muita atenção. Porém, é válido ressaltar, mais uma vez, que os R$ 110 do Vale-Gás são pagos somente a cada dois meses.

Depois dos pagamentos relacionados a junho, ocorrerá uma pausa determinada pelo Governo Federal, que fará a retomada dos repasses do Bolsa Família apenas no mês de agosto. Logo, o Vale-Gás, por meio do qual as famílias conseguem auxílio financeiro para comprar o tão necessário botijão de gás de 13 quilos, será pago novamente também nesse período, seguindo sua tradicional periodicidade bimestral.

Os valores do programa Bolsa Família continuarão sendo liberados conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

Quem possui um NIS cujo final seja 1, por exemplo, terá acesso ao dinheiro primeiro, já no dia 18 de julho, enquanto que quem tem o NIS de final 0 receberá por último, no dia 31 de julho. A organização dos pagamentos dessa forma é necessária para facilitar todo o processo, garantindo que todos os beneficiários recebam seus repasses no prazo previsto.

Os beneficiários, por sua vez, devem ficar sempre atentos às datas que constam no calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, de modo que não percam o dia exato de recebimento.

Também é importante ressaltar que toda informação oficial ligada ao Bolsa Família é disponibilizada somente nos canais oficiais da Caixa e do Governo Federal.

