Brasileiros podem SACAR R$ 157 sem prazo definido; veja como

Brasileiros já podem sacar este valor – Um montante substancial de mais de R$ 5 bilhões, atualmente mantido sob a custódia do Banco Central do Brasil (BC), aguarda para ser reclamado por seus legítimos proprietários. De acordo com o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central, há 36 milhões de pessoas elegíveis para receber pelo menos R$ 157,39, um dinheiro esquecido que não tem prazo para ser sacado. Além disso, o banco guarda uma soma maior para outros 780 mil indivíduos que têm direito a resgatar ao menos R$ 1 mil.

O Banco Central informou que mais de 36 milhões de brasileiros têm direito a sacar valores esquecidos, que totalizam mais de R$ 5 milhões. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Quais brasileiros tem direito a sacar os R$ 157?

A fonte desses recursos esquecidos é variada e pode remontar a diferentes situações. O dinheiro pode provir de contas de pagamento, tanto pré-pagas como pós-pagas, que foram finalizadas mas ainda possuíam fundos disponíveis. O mesmo pode ocorrer com contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras, que foram encerradas sem que o dinheiro ali presente fosse retirado.

Veja também: Lula assina novas REGRAS para o Bolsa Família; e agora?

Outras fontes possíveis são as cotas de capital e rateio de sobras líquidas que pertenciam a ex-participantes de cooperativas de crédito. Além disso, o valor poderia estar ligado a prestações ou gastos de operações de crédito que foram cobrados, mas não foram reclamados.

Mais origens potenciais incluem recursos esquecidos de grupos de consórcio que foram concluídos, saldo disponível em contas correntes ou poupanças já encerradas e até taxas que foram cobradas indevidamente. Em suma, o dinheiro esquecido vem de uma série de situações em que os indivíduos ou empresas deixaram fundos em instituições financeiras sem saber que poderiam reivindicá-los.

Os dados foram divulgados pelo BC no início deste mês e mostram que, somando o montante disponível para pessoas físicas, há um total aproximado de R$ 7,07 bilhões à espera de seus legítimos proprietários. Esse valor impressionante está atualmente nas mãos do BC, aguardando que as pessoas venham resgatá-lo.

Como acessar o pagamento

Para acessar o pagamento, os interessados devem entrar no sistema do BC e seguir para a opção “Consulte valores a receber”. Se você for uma pessoa física, digite seu CPF e data de nascimento; se for uma empresa, insira o CNPJ e a data de abertura do negócio. Depois de verificar se há algum valor disponível para saque, retorne à página oficial do SVR e clique em “Acesse o Sistema de Valores a Receber” para solicitar o pagamento. O dinheiro será depositado em até 12 dias úteis.

É importante notar que, embora seja necessário solicitar o pagamento, não existe um prazo para o saque na instituição financeira. Isso significa que, enquanto houver dinheiro esquecido disponível para sacar, tanto pessoas físicas quanto empresas podem reivindicar esses valores, que são de sua propriedade. Não se trata de uma oferta de tempo limitado ou de uma promoção, mas de dinheiro que já pertence aos indivíduos ou empresas em questão. Este é um convite do Banco Central para que os cidadãos brasileiros reivindiquem o que já é seu por direito.

Veja também: Nova RODADA do Vale Gás foi liberada em junho; dá para comemorar