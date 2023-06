3 APPS criminosos que podem estar atacando o seu celular agora

Criminosos podem usar estes apps para invadir seu celular – A era digital trouxe consigo avanços significativos, mas também novos riscos. Especialistas em segurança cibernética recentemente expuseram táticas de aplicativos mal-intencionados, que se disfarçam de downloads populares para instalar malware perigoso em dispositivos. A gigante de segurança McAfee destaca três sinais principais que apontam para a possibilidade de um aplicativo ser falso e, portanto, potencialmente prejudicial.

Os criminosos estão usando aplicativos falsos para obter acesso ao seu celular e roubar informações pessoais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Aplicativos de celular criminosos

Esses aplicativos fraudulentos têm se tornado um problema crescente tanto para usuários de Android quanto para usuários de iPhone. Isso é agravado pelo fato de muitos desses aplicativos maliciosos se esconderem disfarçados como downloads legítimos, presentes em fontes confiáveis como a Google Play Store e a App Store da Apple. Uma vez baixado, o aplicativo infectado pode implantar um malware que opera secretamente em segundo plano nos dispositivos móveis. Essa operação furtiva torna difícil para os usuários identificarem que algo está errado.

Enquanto o usuário acredita que apenas fez o download de mais um aplicativo comum, o malware trabalha incansavelmente para coletar dados pessoais. A extração dessas informações pode ser usada para cometer atos de fraude ou extorsão, e até mesmo roubo de dinheiro.

Entre as dicas compartilhadas pelos especialistas cibernéticos da McAfee para identificar um aplicativo fraudulento, a primeira é estar atento a aplicativos que possuam muitos erros de digitação ou gramática ruim. Esses erros podem ser um indicativo de que o aplicativo não é legítimo.

“Verifique sempre o nome do desenvolvedor do aplicativo, o título do produto e a descrição quanto a erros de digitação e gramaticais”, sugerem os especialistas. Eles ainda alertam que, frequentemente, desenvolvedores mal-intencionados falsificam IDs de desenvolvedores reais, alterando apenas uma única letra ou número, numa tentativa de parecerem legítimos.

Fique sempre atento!

Outra forma de identificar um aplicativo falso é verificar a quantidade de downloads realizados. Se um aplicativo popular como o WhatsApp, por exemplo, apresentar um número surpreendentemente baixo de downloads, isso é um forte indicativo de que se trata de uma fraude. Embora para novos aplicativos, um baixo número de downloads possa ser normal, para aplicativos estabelecidos, isso é certamente um sinal de alerta.

A terceira dica fornecida pelos especialistas da McAfee é verificar as avaliações dos usuários. Se um aplicativo tiver muitas avaliações ruins, é provável que se trate de uma farsa maliciosa. Os usuários são incentivados a ler algumas avaliações para obter informações vitais que podem ajudar a determinar se o aplicativo é falso ou não.

Os ciberespecialistas reforçam que a segurança digital depende, em grande parte, da atenção dos usuários às sutilezas e aos detalhes. Além disso, ressaltam a importância de sempre verificar a autenticidade dos aplicativos antes de fazer o download, como um método de proteção contra o crescente problema dos aplicativos maliciosos.

