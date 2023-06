TUDO o que você deve saber para o concurso da Câmara dos Deputados 2023

Um novo concurso da Câmara dos Deputados está prestes a ser aberto. Inclusive, no último dia 19, segunda-feira, foi publicada a portaria referente à formação da comissão temporária que ficará responsável pelo novo certame, que contará com ao menos 140 vagas em formato efetivo.

Este concurso já está autorizado, e é o sonho de inúmeras pessoas, principalmente por conta de sua faixa salarial, que se inicia na casa dos R$ 20 mil.

André Alencar, que foi aprovado no concurso da Câmara dos Deputados há alguns anos e atua na casa como analista legislativo, destaca que serão 140 vagas específicas para quem tem nível superior e quer atuar neste cargo. Porém, o órgão conta com uma vacância de 1.020 cargos.

Cientista político e advogado, ele possui diversas dicas para quem quer fazer a prova esse ano, e ainda faz considerações a respeito do último concurso aplicado.

O que o especialista tem a dizer sobre o concurso da Câmara dos Deputados

André Alencar possui vasta experiência, tendo atuado como professor em alguns cursos preparatórios, e tem as melhores dicas a esse respeito.

Ele explica, por exemplo, que quanto antes os estudos começarem, melhores serão os resultados obtidos na prova. Lembrando que esses estudos devem acontecer de forma intensiva.

Ter os editais anteriores como base, bem como ter como parâmetro outros editais, como o do Senado ou mesmo aqueles ligados a outros cargos, como o de policial legislativo, pode ajudar muito na hora de montar uma programação básica de estudos.

Já no que diz respeito às matérias a serem estudadas, uma boa dica a seguir é dar mais foco naquelas que o candidato ainda não domina muito. Caso se sinta “fraco” em inglês, por exemplo, e esta for uma disciplina abordada na prova, esta matéria deverá receber mais atenção.

As matérias mais técnicas, por sua vez, devem ser estudadas, se possível, aliando prática a teoria, para que o conteúdo faça mais sentido e seja melhor assimilado.

E, por fim, é sempre bom lembrar:

A prova do concurso da Câmara dos Deputados é exigente e cansativa, principalmente no quesito interpretação de texto. O candidato deve se preparar devidamente, sempre considerando que as matérias ligadas ao Regimento Interno, Processo Legislativo e Constitucional possuem um peso enorme nos resultados.

Se parecer difícil demais, a última dica é se imaginar realizando o sonho de ocupar o cargo: isso certamente dará um ânimo a mais.

Como foi, exatamente, o último concurso da Câmara dos Deputados

No último concurso da casa foram abertas nada menos que 120 vagas para técnicos e analistas, em caráter imediato. E os salários iniciais foram de R$ 12,2 mil e R$ 25,1 mil, respectivamente.

À época, a graduação em qualquer área foi estipulada no edital como requisito para a ocupação do cargo de Analista Legislativo, enquanto quem desejasse ocupar o cargo de técnico deveria ter o ensino médio completo.

Foram aplicadas provas discursivas e objetivas, sendo que os convocados foram submetidos às etapas finais, que incluíam teste de aptidão física e avaliação de títulos.

Estas foram as matérias abordadas, para os candidatos às vagas de analista:

Conhecimentos básicos (legislação, língua portuguesa, inglês/espanhol e processo legislativo);

Conhecimentos específicos (dependendo de uma das 12 áreas relacionadas à inscrição);

Provas discursivas.

Já os candidatos às vagas para técnicos as matérias foram:

Conhecimentos básicos (legislação, língua portuguesa, raciocínio lógico/informática);

Conhecimentos específicos pertinentes ao cargo;

Dissertação;

Teste de aptidão física (somente para classificados).

Vale frisar que os exames discursivos e objetivos foram aplicados em dois finais de semana seguidos.

