Você tem algum destas doenças? Aposentadoria te espera

Embora nem todos os cidadãos brasileiros saibam, existe uma lista consideravelmente grande de doenças que dão direito à tão esperada aposentadoria, ou mesmo ao famoso auxílio-doença.

E neste artigo estão reunidas todas as informações relevantes a respeito deste assunto, de modo que quem acredita que tem direito a um dos benefícios acima possa aprender um pouco mais.

O caminho para a aposentadoria pode ser mais curto para quem tem uma dessas doenças | Mufid Majnun / unsplash.com

As doenças que dão direito à aposentadoria ou ao auxílio-doença

Existem enfermidades que simplesmente impactam consideravelmente o bem-estar e a qualidade de vida de qualquer pessoa. E são estas enfermidades que podem acabar levando ao “processo de invalidez” que, por sua vez, acontece quando o cidadão não tem mais condições de exercer uma atividade remunerada, devido à sua condição de saúde.

Nesse tipo de situação, o recebimento do auxílio-doença se torna uma oportunidade de ter uma vida com mais dignidade. Mas, claro, o processo possui algumas adversidades.

E uma delas diz respeito ao fato de que nem todas as pessoas sabem quais realmente são as doenças que geralmente são passíveis de ser aprovadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Todas essas doenças são consideradas incapacitantes, e podem ser conferidas na lista abaixo:

Tuberculose ativa;

Alienação mental;

Cardiopatia grave;

Hanseníase;

Cegueira;

Doença de Page;

Hepatopatia grave;

Câncer;

Doença de Parkinson;

Esclerose múltipla;

Espondiloartrose anquilosante;

Nefropatias consideradas graves;

Paralisia que seja incapacitante e também irreversível;

Radiação gerada por medicina especializada;

HIV (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida).

As pessoas que possuem os diagnósticos relacionados a uma das doenças acima podem solicitar, junto ao Instituto, o recebimento do auxílio-doença, ou mesmo dar entrada na documentação para que a aposentadoria por invalidez seja aprovada.

Vale lembrar, porém, que especificamente no caso da aposentadoria o cidadão deverá atender aos pré-requisitos que serão avaliados pelo próprio INSS. Ou seja: além de ter um quadro de enfermidade incapacitante, também deverá se submeter à avaliação de outros fatores.

E no próximo tópico é possível saber mais sobre como a solicitação de um benefício deve se feito, quando baseado em uma doença.

Como fazer a solicitação da aposentadoria por enfermidade ou do auxílio-doença

O processo de solicitação é composto por poucos passos, sendo que esta é a ordem a ser seguida:

Entrar no app Meu INSS, fazendo cadastro ou logando em seguida; Achar a opção “Agende a sua Perícia”; Clicar em “Agendar Novo”; Uma vez agendada a perícia, ir à agência escolhida no dia e no horário marcado, tendo um documento de identificação oficial em mãos.

A perícia, especificamente, deve ser feita tanto no caso da solicitação da aposentadoria quanto no caso da solicitação do auxílio-doença, sendo que seu agendamento também pode acontecer diretamente nas unidades do INSS.

Caso o solicitante não tenha afinidade com a tecnologia, por exemplo, pode ir até uma agência do Instituto para, então, fazer o agendamento.

Outro ponto que deve ser ressaltado é que o simples fato de fazer a solicitação não garante que o benefício escolhido será recebido.

Após a perícia, será preciso aguardar que o INSS avalie o pedido da aposentadoria ou do auxílio e, em caso de dúvidas, será possível ir até uma agência para se informar.

