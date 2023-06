Comunicado do INSS: descontos para APOSENTADOS podem ser pegos HOJE

O Governo Federal anunciou há algumas semanas, um super benefício que iria chegar para os aposentados e pensionistas do INSS. Através do benefício em questão, eles terão direito a descontos e promoções em vários setores do mercado, principalmente, em instituições bancárias. Para emitir o documento a fim do desconto ser concedido, é bem fácil, entenda como funciona o novo benefício e quais segurados possuem direito.

Como funciona o Meu INSS+?

Agora, os segurados previdenciários do INSS possuem uma grande vantagem, eles têm direito a um programa exclusivo que foi lançado pelo Governo Federal em parceria com várias empresas. Trata-se do Meu INSS+, ele chegou para ser bem mais do que um simples cartão de benefício.

Segundo as informações cedidas pelo Governo, desde o lançamento, já houve quase 200 mil emissões dele e a tendência é que o número aumente ainda mais. Além de que ele também vai funcionar como um documento para a identificação dos beneficiários do INSS.

E a super novidade é que o Ministério da Previdência Social anunciou que várias parcerias foram firmadas, sobretudo, com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, com o intuito de atrair ainda mais beneficiários.

Quais os benefícios?

Ao todo, há vários benefícios destinados ao público-alvo em questão e nos próximos meses a lista deve aumentar ainda mais. A saber, os principais são:

Caixa:

Programa Dotz;

Seguro de vida sênior;

Cartão Caixa Sim Elo;

Seguro fácil residencial;

Cartão de débito Elo.

O Banco do Brasil também oferece vários benefícios, para ter acesso a eles, basta ir até o site da instituição e verificar em quais estabelecimentos os beneficiários podem usufruir dos descontos.

Como emitir a carteira do Meu INSS+?

A emissão deve ser realizada por intermédio do aplicativo do Meu INSS, basta seguir o passo a passo:

Acessar o aplicativo Meu INSS;

Ao realizar login, clique na opção “Carteira do beneficiário”;

Escolha uma imagem para a carteira;

Aceite os termos;

Clique em “continuar”

Pronto, basta aguardar ela chegar.

Já o tempo para a carteira chegar pode variar a depender da região onde o interessado reside, geralmente, para as regiões Norte e Nordeste o tempo para chegar pode demorar bastante. Todavia, em relação ao processo da emissão dela online, é bem rápido.

Pensando nos usuários que moram em regiões mais afastadas, o Governo tornou possível a impressão do cartão, então, após sua emissão, ele ficará disponível para download. Há como acessar pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS+, antes de efetuar o download, há como escolher qual foto irá usar no cartão.