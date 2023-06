Quem trabalhou em 2022 pode ter mais de R$ 1.290,00 na conta HOJE

Todos os anos, trabalhadores formais têm direito a receber o abono salarial do PIS/PASEP, entretanto, durante a pandemia, o cronograma sofreu algumas alterações e ainda não voltou ao normal, por exemplo, em 2023, está sendo pago o valor para quem trabalhou em 2021, e agora, a expectativa é que haja o lançamento do calendário de 2022, confira quando esses trabalhadores irão receber.

Quem trabalhou em 2022 pode ter direito ao abono, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem realiza o pagamento do abono?

O abono em questão é diferenciado em duas categorias, o PIS e o PASEP. Embora a finalidade seja idêntica, isto é, realizar o pagamento do abono para os trabalhadores, o público-alvo é diferente e o trabalhador precisa se atentar a isso.

A saber, o PIS é destinado aos trabalhadores de empresas privadas, ao passo que o PASEP é destinado aos servidores públicos. Lembrando que os valores liberados são iguais para os dois grupos.

Além disso, o banco responsável pelo pagamento também é diferente, o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, ao passo que o PASEP é pago pelo Banco do Brasil.

Como consultar o saldo do PIS/PASEP?

Agora, com o advento da tecnologia, é possível realizar essa consulta de uma maneira bem mais fácil em relação como acontecia anteriormente, para que a consulta seja feita, basta seguir o passo a passo:

Instalar o aplicativo Caixa Trabalhador, que está disponível para Android/iOS;

Efetuar login usando o CPF e a senha, feito isso, basta consultar o número NIS/PIS.

Instalar o aplicativo do Banco do Brasil e efetuar a consulta do saldo disponível do PASEP;

Usar o aplicativo PIS/PASEP Consulta Saldo Guia.

Caso o trabalhador não consiga realizar a consulta seguindo as orientações anteriores, também é possível que ele vá presencialmente até uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil. É importante portar o número do NIS/PIS ou o número do cadastro do servidor público, no caso do PASEP.

Quando o PIS/PASEP referente ao ano de 2022 será pago?

Caso o cronograma inicial do PIS/PASEP não tivesse passado por mudanças, o cronograma de 2023 seria para pagar os trabalhadores do ano de 2022. Todavia, por conta que em 2020 não houve o depósito, o cronograma acabou ficando ‘bagunçado’. E o cronograma está pagando em referência a dois anos anteriores, não apenas um, como era antigamente.

Então, agora o pagamento do PIS/PASEP do ano de 2022, será pago apenas 2 anos após, isto é, 2024. As datas oficiais ainda não foram lançadas, mas em breve, o governo deve se pronunciar.

Mas as informações preliminares informam que os pagamentos devem acontecer entre fevereiro e julho do próximo ano, a depender do mês de nascimento do beneficiário ou do seu número do benefício.