Confirmada VITÓRIA para quem tem esta moeda de 5 centavos HOJE

Pode parecer brincadeira, entretanto, não é, há como uma simples moeda de R$ 0,05 valer mais de R$ 1.000, tudo isso graças a um erro durante o seu processo de fabricação. Lembrando que essa não é a única moeda que pode valer tanto, neste texto, você irá aprender tudo que precisa para conseguir identificar uma moeda rara e conseguir vendê-la no mercado, confira.

Confira essa grande vitória para todos que têm esta moeda rara | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como uma simples moeda de 5 centavos pode valer tanto?

Uma moeda por si só, vale apenas o valor que está registrado nela. Por exemplo, se há em uma de suas faces o símbolo de R$ 1, ela vale apenas R$ 1. Mas pode ser que essa mesma moeda daqui algumas décadas, possa valer várias vezes o valor atual, isso tudo por conta da sua raridade.

E é exatamente isso que está ocorrendo com a moeda de 5 centavos que está valendo atualmente mais de R$ 1 mil, ela possui um defeito de fabricação raro e por conta que na época, a fabricação foi limitada, ela se tornou ainda mais valiosa.

O erro em questão é chamado de “Brasil Duplo” e aparece nas faces das moedas em questão, o ano de fabricação delas foi 2005, então, faz quase 2 décadas, devido a todos esses fatores ela se tornou bastante rara.

Veja também: Brasileiros São Pegos De SURPRESA Por Aumento-Relâmpago De Limite Do Nubank

Quanto vale uma moeda sem o erro mas que foi fabricada no mesmo ano?

A diferença é exorbitante, quando se compara o valor da moeda com o erro e o valor dela sem o erro. A critério de comparação, a moeda com o erro pode valer mais de R$ 1.000, ao passo que a moeda sem o erro vale no máximo R$ 25.

Além disso, antes de vender a moeda, é importante se atentar a alguns detalhes cruciais, o primeiro, é o estado de conservação dela, quanto melhor conservada for, maior será o valor que ela irá valer no mercado.

As mais procuradas são as moedas conhecidas por “flor de cunho”, elas são valorizadas pelos colecionadores por conta que estão em perfeito estado de conservação, devido a isso, elas acabam valendo bastante.

Veja também: Depois Da TAXA Do Pix, Notícia Boa Gera Alívio Nos Brasileiros

Onde vender as moedas?

É importante saber onde vender as moedas, para que não haja perigo de golpes ou algo semelhante. O ideal, é que a pessoa vá a procura de algum especialista em moedas, eles são conhecidos por numismáticos e possuem um vasto conhecimento sobre o assunto.

Também é possível estar vendendo as moedas no Facebook, por intermédio do marketplace, todavia, antes de colocar o item a venda, é preciso que o usuário faça uma pesquisa para saber o valor de mercado da moeda.

Por fim, o ideal mesmo é procurar casas de leilão, geralmente, lá há bastante compradores e o melhor de tudo é que eles são experientes no assunto, portanto, a probabilidade de fechar um bom negócio para ambos os lados é gigante.