Não é de hoje que o PlayStation faz parte da vida dos brasileiros. Desde a era do Play 1 e Play 2, é comum ver os olhos da criançada se enchendo de lágrimas com o desejo de possuir o console. O tempo foi passando e o console já está em sua quinta geração — o PS5. O console não é encontrado por menos de R$ 4 mil na maior parte das cidades brasileiras. Entretanto, é possível ganhar um totalmente de graça através de uma promoção da Sony. Saiba como funciona e o que precisa ser feito para participar e garantir essa chance única.

PlayStation vai sortear PS5 TOTALMENTE DE GRAÇA! Veja como conseguir | Foto de Kerde Severin na Unsplash

Sony anuncia sorteio de PS5

Sem sombra de dúvidas muitos gamers brasileiros almejam possuir o PS5, console da Sony que está marcando a nova geração de jogos. O valor do console no Brasil ainda está bem distante da realidade de muitos.

Entretanto, agora é o momento de conseguir ter um console de primeira categoria e ainda por cima ganhar um PS VR2. Ah, e sem contar que de maneira totalmente gratuita. A promoção está rolando a 3 dias, veja como participar.

A PlayStation anunciou através do seu perfil no Twitter a promoção direcionada aos fãs da marca. Em comemoração ao primeiro ano de novas assinaturas do PS Plus a empresa está sorteando 01 console + 01 óculos VR.

O óculos é lançamento e ainda está sendo testado em alguns países, novidade exclusiva. Para participar é bem simples. O interessado precisa ser maior de idade. O kit de prêmios chega na casa dos R$ 10 mil.

Como participar do sorteio?

Para participar do sorteio e ter a chance de conseguir esses prêmios é necessário ir até o Twitter da PlayStation e procurar pela postagem referente ao sorteio do console + óculos de realidade aumentada. No post, há um link de cadastro.

O usuário deverá clicar neste link e fazer login em sua conta. Caso não tenha uma conta, poderá criar na hora de maneira totalmente gratuita. É necessário que o interessado seja maior de idade.

No site oficial há as regras para o cadastro. Logo após o cadastro, irá aparecer no site cinco perguntas sobre a empresa. Os participantes do sorteio precisam responder elas com cautela e de maneira certa.

Só é possível um único cadastro por e-mail e CPF, portanto, é importante caprichar o máximo possível nas respostas. As inscrições serão estendidas até o dia 30 de junho.

O resultado do sorteio irá sair no dia 7 de julho. Portanto, é importante correr enquanto dá tempo e garantir a chance única de obter estes dois prêmios exclusivos de maneira totalmente gratuita.