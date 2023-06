Milhões de brasileiros sofrem com sinusite. Qualquer sinal de poeira ou outro ativo pode acabar ‘acordando’ ela e pronto. O nariz entope, a cabeça começa a doer e dar aquela sensação de peso no rosto. Por mais que hajam remédios para isso, algumas pessoas optam por alternativas caseiras. Como é o caso dos pacientes que fazem lavagem nasal com soro: não recomendado pela Anvisa. Entretanto, é possível resolver isso de maneira caseira e com simples passos. Ah, e o melhor… com um ingrediente que todos têm em casa.

Nariz entupido e dor de cabeça Este alimento pode resolver | Foto de Sander Sammy na Unsplash

Use este alimento para aliviar a sinusite

A sinusite pode ser divida em crônica ou aguda. Geralmente ela é ativada nos pacientes através de agentes que causam infecção na região ou alergia. Muitas pessoas têm sinusite atacada devido a poeira ou chuva.

Quando isso acontece, um ingrediente que todos têm em casa pode ajudar bastante. É o caso do sal de cozinha. Ele é excelente para diminuir a inflação e congestão nasal. A lavagem nasal com soro é um bom método para limpar as vias e reduzir os sintomas.

Entretanto, isso não é aprovado pela Anvisa. Visto que não é recomendado o seu uso constante, e sim o contato com o médico a fim de que eles verifique o agente causador da alergia e combata a partir de então.

Por mais que não seja aconselhado, caso não haja outra opção: os especialistas recomendam fazer a lavagem nasal usando o sal de cozinha. Entenda como funciona isso e na prática e como deve ser feito.

Como usar o sal na lavagem nasal?

Usar o sal na lavagem nasal ajuda não somente na redução dos sintomas da sinusite, como também na prevenção e tratamento de doenças paralelas. Lembrando que evita o inchaço das células da região. Podendo usar o sal para evitar isso, consequentemente, prevenir possíveis doenças.

Para usar o sal a fim de reduzir os sintomas da sinusite é bem simples. Veja o passo a passo:

Coloque 200ml de água para ferver;

Após atingir os 100 C° é necessário retirar do fogo e colocar a água dentro de um copo;

Misture uma colher de sal dentro de um copo com água;

Faça o uso de uma seringa e despeje o liquido nas vias nasais;

Espirre a água com a cabeça levemente inclinada, para que a água saia pela outra via.

Pronto. Feito isso o nariz irá desentupir rapidamente. Os especialistas não recomendam assoar o nariz logo após o procedimento. Visto que isso pode prejudicar as células e veias locais. Para amenizar os sintomas os especialistas recomendam que os pacientes tomem muitos líquidos.

Inalar essa solução ou com vapor de água é recomendado para auxiliar neste procedimento. Entretanto, sempre é recomendado procurar um médico especialista para tratar o problema.