Hack do CadÚnico: como ter uma RENDA mensal de quase R$ 1.500 do governo

O sonho de qualquer família brasileira, sobretudo, aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, é conseguir ter uma renda fixa por mês, dessa maneira, todos os membros irão conseguir viver mais sossegados, pois sabem que há um valor mensal garantido. E agora, isso é possível para alguns integrantes do Cadastro Único, mas o primeiro passo, é realizar o cadastro na base de dados em questão, veja como realizá-lo e como ter direito ao valor de até R$ 1.500 por mês.

Confira como os beneficiários do CadÚnico estão garantindo uma renda de R$ 1.500 por mês | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

Falar que toda família que esteja em situação de vulnerabilidade social pode entrar para o Cadastro Único acaba se tornando bem vago, por conta disso, o Governo lançou uma lista de pessoas que estão aptas a ingressar na base de dados em questão, a saber:

Famílias que a renda familiar per capita seja de no máximo meio salário mínimo;

Pessoas que estejam em situação de rua (sozinha ou com a família);

Famílias que ao todo, a renda mensal seja de até três salários mínimos;

Pessoas que moram sozinhas;

Famílias com renda superior a três salários mínimos, todavia, que tenham vínculos com programas sociais do governo (municipal, estadual ou federal).

Como realizar o Cadastro no CadÚnico?

Quando o usuário percebe que está dentro de um dos critérios citados anteriormente, ele já pode fazer sua inscrição no CadÚnico. O primeiro passo, é procurar a prefeitura local para saber onde ocorrem as inscrições, que geralmente, acontecem nos Centros de Referência em Assistência Social, popularmente chamados de CRAS.

O contato prévio é importante para saber se há a necessidade de realizar um agendamento ou basta ir até a unidade em horário comercial para realizar o cadastro em questão.

E também há como realizar o download do aplicativo do CadÚnico e realizar uma espécie de cadastro prévio diretamente por ele e após isso, ir presencialmente até o CRAS apenas para confirmar as informações e terminar a inscrição.

Como conseguir uma renda de até R$ 1.500?

Após realizar o devido cadastro no CadÚnico, a depender da situação socioeconômica do interessado, ele pode ser remanejado para alguns programas sociais específicos. Basicamente, não é todo inscrito no CadÚnico que faz parte de todos os programas sociais, mas todos os beneficiários de algum programa social, faz parte do CadÚnico.

Para garantir a renda em questão, é preciso que o beneficiário se enquadre em dois programas, a saber: o Bolsa Família e o Auxílio Gás. O auxílio gás é pago mensalmente, cerca de R$ 109, a depender do bimestre considerado.

Já o Bolsa Família, realiza o pagamento de pelo menos R$ 600, mas há uma regra que visa garantir uma renda per capita mínima de R$ 142, então, se a família tiver 10 membros, ela já irá garantir R$ 1.420. Que ao somar com o auxílio gás, chega no piso de R$ 1.500.