Por que você atende e ninguém responde? Motivo bizarro para ligações estranhas

Ligações em que você atende e ninguém fala nada – Cercado por um turbilhão de tecnologia e informação, é praticamente impossível encontrar alguém que nunca tenha experimentado a indesejável experiência de ser abordado por uma ligação indesejada. Às vezes, é a voz inconfundível de uma gravação de telemarketing. Em outros casos, o silêncio ensurdecedor de uma chamada que é encerrada assim que é atendida, deixando um rastro de dúvidas e inquietações. Mas o que realmente acontece quando o telefone toca e a chamada é encerrada antes que uma única palavra seja dita? Esta é a questão em que vamos nos aprofundar neste artigo, levantando o véu sobre o perturbador fenômeno das “ligações fantasmas”.

As ligações spam são irritantes, mas você sempre atende? Foto: divulgação

Você atende a estas ligações?

As chamadas indesejadas, vulgarmente conhecidas como spam, se tornaram uma parte irritante do nosso cotidiano. Quase não existe uma pessoa que nunca tenha sido interrompida por uma dessas chamadas inoportunas. Embora muitos de nós tenhamos o hábito de simplesmente ignorar ou desligar, há quem atenda, negligenciando os riscos de se tornar vítima de uma fraude. No entanto, o que muitos não sabem é que, em alguns casos, essas chamadas são cortadas quase que imediatamente após serem atendidas.

No Brasil, este tipo de atividade é muito comum. Em tais casos, a comunicação é interrompida poucos segundos após o telefone ser atendido, sem que ninguém do outro lado da linha dê qualquer tipo de resposta. Isso deixa o destinatário pensativo, questionando-se sobre quem poderia estar por trás daquela chamada enigmática.

Spam telefônico

No que se refere ao spam telefônico, é essencial entender que existem vários tipos de chamadas que podem ser consideradas uma ameaça para qualquer pessoa desinformada sobre os riscos desse tipo de prática. Uma das fraudes mais comuns envolvendo chamadas telefônicas é o vishing, uma variação do conhecido phishing. Nessa modalidade, o criminoso se passa por uma instituição financeira ou bancária e solicita dados sensíveis como o número da conta ou informações pessoais.

Existe também um outro tipo de fraude conhecida como wangiri, palavra japonesa que significa “ligar e desligar”. Nessa prática, a chamada é interrompida quando a vítima atende, induzindo-a a retornar a ligação e, assim, beneficiando financeiramente o fraudador.

Portanto, se você receber uma chamada indesejada em seu telefone celular que é encerrada abruptamente antes que qualquer tipo de conversa seja estabelecida, isso pode ser um sinal de que se trata de uma tentativa de fraude. No entanto, nem todas essas chamadas são necessariamente mal-intencionadas. Elas também podem ser resultado de sistemas de discagem preditiva utilizados em centros de telemarketing, onde um operador é designado de forma automatizada. Nesses casos, a chamada é encerrada quando não se encontra ninguém para atendê-la.

Em conclusão, é essencial estar alerta para esse tipo de ligação e ter em mente as possíveis intenções por trás de uma aparente simples chamada telefônica.

