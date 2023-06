Por que você PRECISA revisar seu limite do Nubank

Revise seu limite do Nubank – A Nubank, uma das maiores fintechs brasileiras com mais de 70 milhões de clientes, está introduzindo uma inovação que pode redefinir a forma como seus clientes lidam com o limite do cartão de crédito. A empresa, conhecida por sua proeminência no mercado financeiro digital, lançou o ‘Nu Limite Garantido’, um novo formato para a solicitação de limite de crédito.

Nu Limite Garantido, o serviço do Nubank

O serviço, principal oferta da Nubank, permite que os clientes tenham mais crédito para gastar em seu cartão. Com a nova função, a fintech visa desburocratizar ainda mais as análises de limite de crédito, tornando o processo mais acessível e flexível para seus usuários. A funcionalidade está sendo gradualmente liberada para os clientes em geral.

De acordo com informações da Nubank, mesmo os clientes com nome negativado poderão aderir à opção do Nu Limite Garantido. Em uma primeira fase, será possível aumentar o limite do cartão de crédito utilizando o dinheiro depositado nas chamadas ‘Caixinhas’, um recurso de armazenamento de finanças disponível no aplicativo da fintech.

Para habilitar a função Nu Limite Garantido, o cliente deve depositar uma quantia na Caixinha do Nubank, na modalidade RDB (Recibo de Depósito Bancário). Dessa forma, o valor depositado será somado ao crédito disponível no cartão, desde que essa funcionalidade esteja ativada na conta do cliente.

É importante salientar que, se a fatura não for quitada até a data do vencimento, os recursos depositados na Caixinha serão utilizados como garantia para o pagamento do valor pendente no banco. A quantia também pode ser utilizada para quitação parcial ou total da fatura, a depender do saldo disponível.

Processo simples e descomplicado

Para quem deseja aumentar seu limite por meio do Nu Limite Garantido, o processo é simples. Basta abrir o aplicativo da Nubank, acessar a área de cartão de crédito e clicar em “Ajustar limite”. Em seguida, deve-se selecionar a opção “Nu Limite Garantido” e seguir as orientações na tela. Após a leitura das informações, o cliente deve tocar na seta do canto superior esquerdo para prosseguir com o processo.

Em seguida, clicando em “Criar Nu Limite Garantido”, o cliente deverá inserir o valor que deseja transferir de sua conta Nubank para servir como garantia. Na tela seguinte, será exibido como ficará o limite do cartão de crédito após a operação. Depois de revisar as informações, basta clicar em “Continuar” e inserir a senha de quatro dígitos para confirmar a criação do novo limite.

A introdução do Nu Limite Garantido marca mais uma inovação da Nubank, reforçando seu compromisso de oferecer aos clientes soluções financeiras mais flexíveis e personalizáveis. A funcionalidade promete oferecer mais controle aos usuários sobre seu limite de crédito, além de proporcionar uma opção viável até mesmo para aqueles com nome negativado, ampliando assim o acesso ao crédito no cenário financeiro brasileiro.

