900 VAGAS! Concurso 2023 da AFT tem prazo para sair; confira

O ano de 2023 está chegando à metade e diversos concursos já foram anunciados foram os demais que estão previstos, como é o caso do concurso para Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), que deve ser anunciado ainda neste ano com 900 vagas. A autorização ocorreu no último dia 16, confira todas informações inerentes ao exame.

Novo concurso será lançado em breve com salários exorbitantes, confira

Quando o edital irá sair?

Ainda não há uma data específica para o edital sair, todavia, o Ministério do Trabalho e Emprego tem até seis meses para lançar o edital do concurso, caso isso não aconteça dentro do período estabelecido, haverá a perda do efeito da autorização.

Agora que o MTE foi autorizado a lançar o concurso, o próximo passo é realizar uma comissão organizadora que irá reger as demais etapas das provas, como a contratação da banca avaliadora, que é responsável por realizar as próximas etapas.

O prazo está meio apertado, mas o MTE acredita que ainda deve lançar o concurso neste semestre, inclusive, com as provas no final do ano.

Qual a remuneração de um AFT?

O concurso para auditor é destinado para brasileiros que tenham nível superior em qualquer que seja a área e o salário é de pelo menos R$ 21 mil, valor referente ao ano de 2019. É um dos maiores salários que há no Brasil. Por conta disso, a prova é bastante concorrida.

Além da prova ser bastante concorrida, após aprovado, para terminar todas as etapas, é preciso estar preparado, em 2013, por exemplo, das 100 vagas que estavam disponíveis, apenas 92 foram preenchidas.

Vale salientar que há uma necessidade de contratar mais pessoas para o MTE, desde o último concurso, houve várias baixas, por óbitos e aposentadorias, atualmente, quase metade do quadro de vagas está vago.

Como se preparar para a prova?

A preparação para uma prova de concurso público é bem árdua, principalmente quando se trata de um concurso tão concorrido como o citado. A concorrência aumenta por dois fatores: não há concurso para a vaga frequentemente e o salário está bem acima da média. Por conta disso, a dedicação precisa ser em dobro também.

O primeiro passo, é analisar o último edital e conferir quais os conteúdos que foram cobrados e qual foi a banca responsável pelo exame. Após analisar o edital, chegou a hora de sentar e entender quais as dificuldades e focar primeiro nelas. Não adianta dedicar o mesmo tempo para todas as disciplinas.

Por exemplo, se o candidato é excelente em matemática e péssimo em português, não há motivo dele estudar 3 horas de matemática e 3 horas de português, ele pode dedicar 4 horas para português e apenas 2 horas para matemática. Após ter feito o alicerce dos estudos, precisa apenas ter um cronograma e seguir à risca.