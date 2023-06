Fórmula SIMPLES para descobrir a velocidade da sua internet

Internet sem velocidade? Imagine-se em uma reunião online de trabalho, prestes a apresentar um relatório importante, e a conexão de internet começa a falhar, deixando a sua voz robótica ou o vídeo pixelado. Agora, imagine que você está no meio de um episódio emocionante da sua série preferida e o streaming começa a travar. Certamente, em qualquer uma dessas situações, a paciência é colocada à prova. O que muitas pessoas não sabem é que, com um teste simples, é possível verificar se a velocidade de conexão que a empresa contratada garantiu é realmente a que está sendo entregue.

A velocidade da internet é essencial para um bom atendimento e acesso à informação. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Como medir a velocidade da internet

Navegar na internet tornou-se um componente crucial da nossa vida cotidiana, seja por meio de redes Wi-Fi domésticas ou serviços de dados móveis. Seja para trabalhar, estudar, fazer compras ou relaxar assistindo a um filme, exigimos uma conexão confiável e rápida. Por isso, aprender a medir a velocidade da sua conexão com a internet é essencial.

A velocidade da conexão à internet pode ser medida de várias maneiras, mas todas se baseiam em um princípio simples: verificar quão rápido os dados chegam ao seu dispositivo, seja ele um computador de mesa, um laptop ou um dispositivo móvel. Há várias plataformas disponíveis para realizar essa tarefa, mas uma das mais populares e confiáveis é o SpeedTest.

Para obter os resultados mais precisos, é aconselhável realizar o teste sob condições ideais. Isso significa que você deve evitar qualquer atividade que possa consumir largura de banda durante o teste, como fazer download de arquivos grandes ou transmitir vídeos em alta resolução. Além disso, todos os programas de compartilhamento peer-to-peer (P2P), conhecidos por consumirem significativamente a largura de banda, devem ser fechados. Para ter certeza de que nada está interferindo na medição, é aconselhável reiniciar o computador antes de realizar o teste.

SpeedTest

Uma vez que as condições ideais são estabelecidas, o processo para testar a velocidade de conexão com a internet no SpeedTest é bastante simples e direto. Acesse o site, onde você verá sua operadora e seu endereço IP. Para iniciar o teste, basta clicar no botão “Iniciar”. O teste consiste em três partes: a medição do PING, que é o tempo de resposta da sua conexão, o processo de download para medir a velocidade máxima que a sua conexão atinge ao baixar dados, e, finalmente, a velocidade de upload.

Após o término do teste, os resultados serão exibidos na tela. O PING é medido em milissegundos, enquanto as velocidades de download e upload são medidas em megabits por segundo. Comparar esses valores com a velocidade contratada junto à sua provedora de internet permitirá que você saiba se está recebendo o serviço pelo qual está pagando. Caso haja discrepância, entre em contato com a empresa para resolver o problema.

Saber como medir a velocidade da sua conexão com a internet é uma habilidade que pode evitar muitos aborrecimentos. Esteja você trabalhando, estudando ou apenas curtindo seu tempo livre, uma internet rápida e confiável é uma necessidade do século XXI.

