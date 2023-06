Novos CORTES do Bolsa Família em junho; veja se você está na lista

Cortes no Bolsa Família – O programa Bolsa Família, crucial para milhares de famílias brasileiras, vem enfrentando recentemente alguns solavancos que estão deixando muitos beneficiários apreensivos. Inúmeras famílias foram surpreendidas ao perceber que os valores que normalmente recebem foram inesperadamente reduzidos pela metade ou até mesmo cancelados, criando incerteza e preocupação.

As famílias beneficiárias do programa Bolsa Família estão preocupadas com os cortes anunciados nos pagamentos do benefício. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Governo fará cortes para o Bolsa Família?

Essa preocupante notícia tem como pano de fundo algumas mudanças em andamento no programa Bolsa Família. Especificamente, o limite de renda estabelecido para se qualificar para o benefício sofreu alterações após a integração do Cadastro Único (CadÚnico) e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). A unificação desses cadastros, uma ação liderada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, resultou na atualização da renda de uma parcela significativa dos beneficiários do programa.

A atualização em questão tem um impacto direto sobre os próximos pagamentos do Bolsa Família, que estão programados para começar em 19 de junho. O Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal já atualizaram as informações dos beneficiários em todos os canais oficiais do programa, que incluem o aplicativo Bolsa Família, o app Caixa Tem e o Portal Cidadão da Caixa.

Embora essa atualização tenha resultado em um aumento dos depósitos para alguns beneficiários – graças à adição de novos adicionais e do Auxílio Gás -, outros se depararam com o cancelamento completo de seu benefício. Isso ocorreu principalmente porque, com a atualização de suas informações de renda conforme os dados do CNIS, muitas famílias não se enquadram mais nos critérios para receber o Bolsa Família.

A Instrução Normativa do Ministério do Desenvolvimento Social define como a alteração da renda pode afetar o benefício. Famílias cuja renda, após atualização, ultrapassou o limite de R$ 218 por pessoa, mas ainda é inferior a meio salário mínimo por pessoa (R$ 660), serão incluídas na chamada regra de proteção. Essas famílias poderão continuar recebendo o Bolsa Família por, no máximo, dois anos. Famílias cuja renda excedeu meio salário mínimo por pessoa após a atualização, contudo, terão o benefício automaticamente cancelado no mês seguinte, em conformidade com as regras estabelecidas pelo programa.

Devido a essa mudança, é essencial que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos a qualquer alteração em sua situação. O aplicativo CadÚnico facilitou esse processo, permitindo que os Responsáveis Familiares consultem as informações do CNIS. A nova funcionalidade do aplicativo ou do site cadunico.cidadania.gov.br está disponível para todos os Responsáveis Familiares que possuem alguma renda registrada no cadastro. Ao acessar o sistema e clicar em “Consulta de Renda CNIS” no menu principal, é possível visualizar as informações de todos os membros da família.

Este recente desenvolvimento no programa Bolsa Família destaca a necessidade de que os beneficiários mantenham-se informados e atualizados sobre quaisquer mudanças que possam ser realizadas pelo Governo.

