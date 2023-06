734 vagas para concurso da Polícia Federal Administrativo! Veja o que já se sabe

Milhares de brasileiros sonham em conseguir passar em algum concurso da área policial. Sem sombra de dúvidas a carreira de agente da Polícia Federal é um dos cargos mais almejados. Não somente pelos altos salários quanto pelo prestígio mediante as demais áreas da segurança pública. Por mais que faça alguns anos que não haja concursos para ocupar as vagas, espera-se que nos próximos meses sejam divulgadas novidades a respeito. Isso porque algo mudou totalmente a vida dos concurseiros que estão à espera de uma nova oportunidade de entrarem na Polícia Federal.

Concurso da PF é anunciado

Ainda não. Entretanto, para os concurseiros que estão a espera de uma vaga apenas uma esperança já é o suficiente para dar aquele gás a mais nos estudos e se preparar ainda mais. Haja visto, que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, enviou uma solicitação ao Ministro da Justiça, Flávio Dino, solicitando um pedido de mais de 700 vagas.

O ministério confirmou o pedido e tudo indica que nos próximos meses mais novidades serão divulgadas. Ao ser calculado corretamente, no total foram solicitadas 734 vagas. Separadas em nível médio e superior. 175 para nível médio e 559 para nível superior.

As vagas requeridas pelo diretor-geral da PF são para o Administrativo. O último para implementar novos agentes na área foi postado em 2013. Na época em questão, a Cebraspe foi a banca responsável pela aplicação das etapas.

Portanto, a situação atual do concurso é bastante delicada. Entretanto, há um avanço nos requerimentos. No mês de maio ocorreu o pedido das vagas. Posteriormente a transformação de cargos e neste último dia 16 o pedido entrou em análise.

Detalhes sobre a carreira de PF Administrativo

Os candidatos que passarem no concurso podem ter acesso a salários de mais de R$ 9 mil. Somando valor padrão e gratificações. Dependendo do nível de adesão. Os interessados que tiverem o nível superior completo possuem salários mais elevados. A área administrativa da PF consiste em vários cargos. Sendo eles:

Engenheiro;

Administrador;

Arquivista;

Bibliotecário;

Enfermeiro;

Médico;

Nutricionista;

Farmacêutico.

São vagas voltadas para a área administrativa, e não a área policial. Entretanto, é o início de algo maior para os interessados em posteriormente servirem à PF.

As vagas que precisam apenas do médio completo são apenas para Agente administrativo. A patir de então, é necessário que haja a plena aprovação e certificação de conclusão no curso em questão.

Exemplo: os interessados na vaga de Arquivista, precisa estar registrado e possui ensino superior completo na área de Arquivologia. Tudo indica que até o fim deste ano mais novidades devem ser divulgadas. Caso aprovado nos próximos meses, as primeiras etapas podem acontecer ainda em 2023.