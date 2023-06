“Efeito Terminator” do Sol já começou; entenda como ele afetará a Terra

Conheça o Efeito Terminator – Um fenômeno astronômico sem precedentes está prestes a ocorrer, conforme revelado por especialistas da NASA e do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos (NCAR). Eles chamaram esse fenômeno de “Efeito Terminator”, em alusão à famosa série de filmes de ficção científica. Esse evento, que é resultado de uma mudança abrupta nos ciclos solares, trará consigo consequências de grande magnitude que afetarão a Terra, suas tecnologias e, indiretamente, a vida humana. Este fenômeno, ainda pouco conhecido pelo público em geral, é algo que todos devem estar cientes, preparados e, acima de tudo, entender profundamente.

O efeito Terminator está relacionado ao novo ciclo do sol e terá impactos significativos na Terra. Foto: divulgação

O que é o Efeito Terminator?

Os cientistas descobriram que o “Efeito Terminator” está intimamente ligado aos ciclos do Sol, os quais ocorrem aproximadamente a cada 11 anos, de acordo com a NASA. Esses ciclos solares são marcados por uma completa alteração no campo magnético da estrela, onde os pólos norte e sul invertem suas posições. Agora, estamos à beira do início de um novo ciclo solar, que deve começar abruptamente em algum momento de 2023, conforme relatado pelos cientistas.

Veja também: Vai viajar? Não passe vergonha com 3 hábitos que só os brasileiros tem no banheiro

O físico Scott W. McIntosh, diretor do NCAR, afirma que o fim do ciclo solar atual parece ter chegado um ano antes do esperado. Isso pode resultar em uma atividade solar mais intensa, com um aumento significativo nas tempestades solares, que têm efeitos diretos e indiretos na Terra.

O impacto do “Efeito Terminator” na Terra não será insignificante. Publicações respeitáveis como a National Geographic alertam que o fenômeno deve atingir o nosso planeta entre o final de 2023 e o início de 2024. As consequências previstas são preocupantes, principalmente porque as tempestades geomagnéticas que acompanham o fenômeno têm o potencial de causar estragos significativos em nossos sistemas de comunicação e tecnologia.

Mais especificamente, acredita-se que essas tempestades podem interferir nos sinais de rádio e nos sistemas de navegação por satélite, tornando-os ineficazes. Essas interrupções podem causar um impacto considerável em nossa sociedade cada vez mais dependente da tecnologia, uma vez que muitas das nossas atividades diárias são suportadas por esses sistemas.

Danos à rede elétrica

Além disso, o “Efeito Terminator” também pode causar sérios danos às redes de energia, levando a apagões e danificando transformadores. Isso teria um grande impacto na infraestrutura elétrica global, afetando nosso dia a dia de formas que ainda nem podemos prever. O aumento da atividade eletromagnética durante esse período também pode resultar em falhas em outros sistemas tecnológicos, levando a perda de dados importantes.

Outro aspecto crucial do “Efeito Terminator” é o aumento da radiação solar. Isso não só pode resultar em um aumento nas temperaturas globais nos próximos meses, mas também pode tornar os raios solares mais nocivos à saúde humana. A exposição à radiação solar excessiva pode levar a uma série de condições de saúde perigosas, incluindo, mas não se limitando a, doenças de pele.

Veja também: Você nem DESCONFIA, mas pode sofrer de labilidade emocional