Não é de hoje que o mercado de trabalho exige pessoas capacitadas para atuarem em seus segmentos. Concluir o Ensino Médio ajuda bastante, entretanto, é necessário dar passos mais longos para conquistar maiores resultados. A busca por cursos online cresceu bastante nos últimos meses. A grande maioria dos cursos são caros e nem todos podem ter acesso. Com isso, a Câmara Municipal de Manaus resolveu oferecer aos brasileiros mais de 90 cursos divididos em inúmeras áreas do conhecimento. Veja como funciona e quais são os cursos disponíveis.

APROVEITE! 91 cursos gratuitos online para começar AGORA MESMO | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Câmara oferece mais de 90 cursos com certificado

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) através da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony está oferecendo aos brasileiros interessados uma oportunidade exclusiva. Cursos gratuitos em diversos segmentos e todos com certificado incluso.

Somando tudo: há 91 cursos que estão sendo ofertados na modalidade de ensino à distância. Os cursos possuem carga horária entre 6 e 8 horas. Cada CPF pode se inscrever em até 03 cursos. As inscrições estão acontecendo e vão até o dia 30 deste mês.

Ao todo, são ofertadas 30 mil vagas. Espera-se que os cursos sejam iniciados no dia 1° de julho. Os cursos devem durar cerca de 30 dias, terminando no dia 31 do mesmo mês. Aos que concluírem os cursos com êxito, poderão obter o certificado emitido pela Escola do Legislativo.

Os cursos ofertados visam capacitar os alunos para o mercado de trabalho. Caso o aluno consiga êxito em cada curso, poderá ter resultados significantes. Visto que os cursos oferecem uma “nova profissão”.

Com é o caso do curso de Atendente de Farmácia, que é um dos mais escolhidos. Veja como participar e a lista de cursos.

Cadastro e lista de cursos

O cadastro é feito de maneira totalmente online. Através do site oficial da Escola Legislativo. O processo é simples e fácil, pode ser feito por qualquer pessoa interessada. Veja abaixo.

Entre no site “escolalegislativocmm.com.br/enrollment”;

Veja a lista de cursos e clique em “Inscrever”;

Faça o cadastro, informe seus dados pessoais;

Conclua o requerimento.

Pronto. Caso o usuário pretenda se inscrever em mais de 01 curso, basta repetir a mesma ação. Entretanto, com o novo curso desejado. O procedimento é simples, fácil e pode ser feito em minutos.

Veja alguns dos cursos disponíveis:

Social Mídia Marketing;

Técnicas de Negociação;

Técnicas de Vendas;

Atendente de Farmácia;

Atendimento ao Público;

Camareira;

Gestão de Mídias Sociais;

Inglês;

Espanhol;

Libras;

Primeiros Socorros;

Marketing Político.

Portanto, esses são alguns dos diversos cursos disponibilizados pela instituição. É possível se inscrever até o dia 31. Todo processo é totalmente gratuito e pode ser feito pelo computador ou dispositivo celular. As aulas são gravadas e em alguns casos podem ter momentos ao vivo.