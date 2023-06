Saiu a antecipação do 13º SALÁRIO! Milhões ficaram surpresos com a notícia

A boa notícia para os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é que eles recebem também um benefício que é bastante conhecido no ramo do trabalho, o 13º salário. Lembrando que esse pagamento é feito anualmente para todos os trabalhadores formais para reforçar a renda no final do ano.

O pagamento do 13º salário tanto para os trabalhadores como para os beneficiários do INSS é feito em duas parcelas. O pagamento começa acontecer normalmente no segundo semestre, que já está mais próximo ao fim do ano.

Antecipação do 13 do INSS

Aconteceu um adiantamento do 13º salário no ano de 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro, pois sua equipe econômica resolveu adiantar os pagamentos para abril e junho, e no ano de 2021 esses pagamentos ocorreram entre meio e julho.

A ideia da gestão era estimular a economia prejudicada pela pandemia de Covid-19, e assim isso continuou funcionando entre os meses de maio e junho no ano de 2022.

E neste ano, o governo Lula quer continuar com a doutrina da gestão anterior com essa antecipação do abono natalino, e também será feito em duas parcelas.

Calendário 13 salário do INSS

Esse benefício vai ser pago para as pessoas que recebem qualquer tipo de aposentadoria, ou auxílio por incapacidade, auxílio-acidente, pensão por morte ou auxílio-reclusão do INSS.

A primeira parcela começou a ser paga no dia 25 de maio até o dia 07 de junho. Já a segunda parcela será paga entre os dias 26 de junho ao dia 7 de julho. Os pagamentos seguem a ordem com o final do número do benefício.

Veja o calendário de pagamento:

Para quem ganha um salário-mínimo

Número de benefício com final 1: 26 de junho

Número de benefício com final 2: 27 de junho

Número de benefício com final 3: 28 de junho

Número de benefício com final 4: 29 de junho

Número de benefício com final 5: 30 de junho

Número de benefício com final 6: 3 de julho

Número de benefício com final 7: 4 de julho

Número de benefício com final 8: 5 de julho

Número de benefício com final 9: 6 de julho

Número de benefício com final 0: 7 de julho.

Para quem ganha mais de um salário-mínimo

Número de benefício com final 1 ou 6: 3 de julho

Número de benefício com final 2 ou 7: 4 de julho

Número de benefício com final 3 ou 8: 5 de julho

Número de benefício com final 4 ou 9: 6 de julho

Número de benefício com final 5 ou 0: 7 de julho.

