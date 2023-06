códigos SECRETOS que podem melhorar o seu Android

A tecnologia está avançando e a cada ano que passa os desenvolvedores por sistemas operacionais dos celulares, como por exemplo o Android estão atualizando os recursos para incluir algumas novas funcionalidades e mecanismos para aumentar a segurança, tudo isso para que as pessoas tenham uma experiência melhor ao mexer no celular.

Se você está procurando isso é necessário conhecer os códigos secretos, como hoje em dia tem vários updates, e assim os usuários acabam não conhecendo todas as funções disponível, como atalhos ou códigos sobre o celular e que podem ser acessados facilmente.

Descobrindo o aparelho

Através dos atalhos a pessoa consegue mais informações sobre o aparelho, algumas tarefas novas, segundo o portal Techtudo. Por isso é extremamente importante conhecer os códigos que são compostos por números ou símbolos que precisam ser digitados.

Vale ressaltar também que tem combinações que precisam ser evitadas pois assim que são discadas podem resetar todo o dispositivo e deixa o celular com a configuração de fábrica.

Quais são os códigos secretos?

O primeiro código que podemos compartilhar é (*#06#), esse código é para descobrir o IMEI do telefone, que é a sequência de identificação internacional de equipamento móvel, e ele mostra a procedência do smartphone.

Outro código secreto é (*#*#7594#*#*), um código que desliga o celular automaticamente, ou seja, não precisa pressionar o botão de desligue.

Um código secreto para fazer uma ligação sem o seu número de telefone exposto é (*#31#) através desse código você pode fazer ligações anônimas com os celulares e até para telefone fixo.

O código que auxilia a pessoa em busca de saber informações sobre o aparelho, futuras instalações entre outros, só discar (*#1234#).

Já teve polêmicas com esses códigos

Infelizmente sim, o código (*#021#), pois com ele a pessoa consegue saber onde as ligações são direcionadas quando não são atendidas, algumas pessoas pensam que isso é um tipo de grampeamento, no entanto, as chamadas retornam para a mesma operada ou são destinadas para algum contato.

Os códigos (*#*#4636#*#*) e (*#*#1111#*#*) são úteis para fornecer informações detalhadas sobre o celular, o primeiro código vai revelar os dados sobre o aparelho, como versão de software e bateria, já o segundo código mostra a versão do Android presente no smartphone.

Existem 3 códigos que podem possibilitar o diagnóstico de hardware, com teste em câmeras, desempenho e outros, que são:

(*#0*#) no Samsung

(*#*#2486#*#*) no Motorola

(*#*#64663#*#*) no Xiaomi.

