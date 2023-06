Entenda como vai funcionar a nova conta do Bradesco

Nova conta chega ao Bradesco – Em resposta ao crescimento do mercado global, o Bradesco, um dos principais bancos do Brasil, anuncia uma inovação: o “My Account”. Esse novo produto financeiro visa atender clientes com necessidades ou intenções de realizar transações financeiras fora do Brasil. O lançamento do serviço está previsto para o próximo mês.

O Bradesco lançará em breve o “My Account”, uma nova conta do banco voltada para clientes que realizam compras fora do Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Novo formato de conta do Bradesco

O “My Account” é uma iniciativa do Bradesco para se adaptar ao cenário de globalização financeira, cada vez mais presente no cotidiano dos clientes. O foco dessa nova conta bancária é fornecer serviços que facilitem transações fora do território brasileiro. Para isso, a conta global do banco traz uma série de benefícios que buscam simplificar o uso de serviços bancários em outros países.

Veja também: 10 milhões podem ser SUSPENSOS do pagamento do Pis/Pasep; veja a lista

O lançamento da nova conta chega em um momento de crescimento no mercado financeiro. De acordo com a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), os gastos de brasileiros no exterior estão em um constante aumento. Isso demonstra a crescente demanda por produtos financeiros que atendam as necessidades de clientes que vivem ou realizam compras fora do Brasil.

Um dos destaques da nova conta do Bradesco é a disponibilidade de um cartão de débito com a bandeira Visa Plus, reconhecida e aceita em aproximadamente 200 países ao redor do mundo. Este cartão permitirá aos clientes do Bradesco realizar saques em caixas automáticos (ATMs) nas moedas locais, efetuar compras de produtos em estabelecimentos que aceitem a bandeira Visa Plus e contratar serviços.

Roberto Medeiros, diretor internacional e de câmbio do Bradesco, aponta que o principal objetivo do “My Account” é melhorar a experiência do cliente e agregar valor a um produto que, de certa forma, já está disponível no mercado, mas agora apresentado de uma maneira inovadora. Além disso, a iniciativa visa a fidelização de clientes, ao oferecer um serviço que atenda a uma necessidade crescente.

Gastos no exterior

A Abecs relata que no primeiro trimestre deste ano, os brasileiros gastaram cerca de US$ 2,72 bilhões no exterior, o que representa um aumento de 52% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Este dado reforça a importância de produtos financeiros como o “My Account”, que podem facilitar essas transações e aprimorar a experiência dos clientes.

Mesmo diante desse cenário de crescimento, Medeiros afirma que o desenvolvimento do “My Account” não é uma resposta imediata ao aumento da demanda. Na verdade, o projeto vem sendo desenvolvido há cinco anos e chega ao mercado após um estudo aprofundado sobre as necessidades dos clientes do banco. No entanto, ele reconhece que a concorrência aumentou durante esse período, tornando ainda mais relevante a criação de soluções inovadoras para atender às necessidades dos clientes.

Portanto, a nova conta do Bradesco representa um passo importante para o banco, que busca se adaptar às necessidades de um mercado em constante mudança. Com o “My Account”, o Bradesco oferece aos seus clientes uma maneira eficaz e prática de realizar transações financeiras no exterior, o que pode contribuir para a expansão e solidificação da presença do banco no mercado global.

Veja também: GRANDE PRESENTE para quem é cliente do PagBank