7,5 MIL vagas para o NOVO CONCURSO do IBGE 2023; banca definida

O ano de 2023 está surpreendendo muitas pessoas, principalmente aquelas que sonham em ter um cargo público. Dito isso, saiba que já foi autorizado o novo concurso do IBGE para este ano e a grande novidade é que os cargos oferecidos irão contemplar pessoas que têm apenas o Ensino Médio, além disso, os ganhos iniciais podem ultrapassar a faixa dos R$ 2.000, confira qual a banca organizadora e possíveis datas para as provas.

Banca é definida para novo concurso

No último dia 19, foi divulgado o extrato de contrato com a banca que irá ficar à frente dos dois novos concursos que irão ocorrer do IBGE para cargos temporários, ao todo, serão ofertadas mais de 7.500 vagas.

De acordo com o documento que foi publicado no Diário Oficial da União, a banca escolhida para reger as fases do concurso é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As vagas serão nas seguintes áreas:

Agente de pesquisas e mapeamento (nível médio) – 6.742 vagas;

Supervisor de coleta e qualidade (nível superior) – 806 vagas.

Como o contrato já foi assinado, existem apenas alguns detalhes que estão faltando para que o edital seja lançado.

Haverá concursos para outras áreas

Além das vagas citadas anteriormente, no mês de maio deste ano, o Instituto já havia divulgado as bancas que iriam ficar à frente do concurso para outros cargos, a saber:

Instituto Selecon : Agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa.

: Agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa. Idecan: codificador.

Agora, o que resta para os interessados, é esperar a divulgação do edital e claro, estudar de maneira antecipada, para quando a prova já tiver data marcada, o estudante ficar mais tranquilo em relação ao que estudar.

Qualquer pessoa pode participar do concurso?

Negativo, de acordo com a lei, é preciso que para que algum candidato seja contratado pelo IBGE, ele precisa não ter trabalhado na instituição nos últimos 24 meses.

“Candidatos que tenham tido contrato com o IBGE precisam esperar 24 meses para serem contratados novamente, de acordo com a legislação em vigor”.

Caso o candidato não se enquadre na ressalva anterior, já pode começar os estudos. A melhor maneira, é pegar provas antigas e analisar o edital também, para saber quais os conteúdos que foram cobrados, além disso, a maneira que a banca decidiu abordar um determinado assunto.Ou seja, é de suma importância, conhecer o estilo que cada banca aborda um determinado assunto.

Por fim, sempre anote todos os conteúdos estudados para revisões futuras e em momento algum pense em desistir. A caminhada em prol de um concurso público é árduo e muita das vezes solitário, todavia, só não alcança quem desiste no meio da caminha.

