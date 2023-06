Estes signos serão IRRESISTÍVEIS no final de junho

Entre todas as fases que a lua possui, uma das mais carregadas de significado é a famosa Lua Nova. Inclusive, quando se junta tal fase às tendências da astrologia, percebe-se que o mês de junho realmente irá beneficiar todos os signos do horóscopo em muitas áreas.

Porém, 3 destes signos terão um “benefício” a mais, que é o fato de serem simplesmente irresistíveis no amor, justamente graças à energia emitida pela lua: o finalzinho do mês, por sinal, será ótimo para os assuntos do coração.

E mais detalhes a respeito das previsões que envolvem estes signos podem ser conferidos por meio da leitura do artigo abaixo.

Nem só de questões amorosas o final de junho será composto

O evento astronômico em questão, relacionado à Lua Nova, aconteceu exatamente do dia 17 para o dia 18 de junho, sendo algo ainda mais direto para o signo de Gêmeos. Logo, esse signo não poderia faltar, na lista dos signos que estarão ainda mais irresistíveis no quesito amoroso.

Vale frisar, também, que uma grande vantagem dessa fase da lua diz respeito ao fato de que ela sempre oferece a possibilidade de que a pessoa canalize as suas energias, voltando-as para coisas positivas. Assim sendo, esta energia pode ser aplicada tanto nas questões amorosas propriamente ditas, quanto para atrair saúde e prosperidade para a vida como um todo.

Os 3 signos que estarão irresistíveis até o fim de junho, por causa da Lua Nova

Agora, é hora de revelar quais serão os signos que terão imenso destaque nos próximos dias, no campo amoroso.

São eles:

O signo de Gêmeos

Como mencionado acima, Gêmeos é o primeiro signo do horóscopo a se tornar muito mais irresistível, por conta da energia emitida pela Lua Nova este mês. Inclusive, este signo naturalmente já é carregado de charme, e costuma chamar atenção imediatamente.

Nesta fase lunar, portanto, não será preciso fazer esforço para encantar quem estiver por perto ou mesmo para ter uma ligação mais profunda com aquela pessoa especial.

O signo de Leão

Leão também faz parte da lista daqueles signos que, por conta da belíssima Lua Nova, viverá grandes coisas nas questões amorosas.

Todo leonino tem muita confiança e é imponente, atraindo facilmente as pessoas que o rodeiam. Isso sem falar no seu magnetismo e personalidade irresistível, que facilitam o processo de conquistar pessoas especiais, com as quais se pretende ter um relacionamento.

Porém, para que esse relacionamento de fato dê certo, é muito importante deixar o ego um pouco de lado.

O signo de Peixes

Conhecido por ser o último dos signos do horóscopo ocidental, Peixes estará muito mais irresistível dentro do campo do amor, no que resta do mês de junho.

O nativo deste signo consegue fazer com que as pessoas que estão por perto se sintam fisicamente atraídas pelo seu ar de mistério. Mas o que torna essa pessoa ainda mais única é a sua intuição.

De modo geral, para Peixes o ato de estabelecer uma conexão com alguém é sempre profundo e significativo.

