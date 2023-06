Quais os 10 GOLPES mais comuns aplicados pelo WhatsApp

Desde o seu lançamento, o WhatsApp ganhou uma grande popularidade em todo o Brasil e no mundo. No território nacional, somente no ano passado, cerca de 70% da população acessava o aplicativo de mensagens em questão. E devido ao alto uso, é comum, infelizmente, que haja vários golpes e a melhor maneira de evitá-los é conhecê-los, por isso, confira quais os 10 principais golpes que existem envolvendo o aplicativo.

Golpes de clonagem

É comum que os golpistas criem contas se passando por algum usuário do aplicativo, após isso, entre em contato com parentes solicitando que eles façam envio de dinheiro. Comumente, os golpistas clonam a conta de filhos e enviam mensagens para os pais.

Além do anterior, é comum o envio de links para páginas falsas de login, a técnica é chamada de Phishing e através dela, é possível que eles consigam dados de várias outras redes sociais e até mesmo, logins bancários.

O golpe do empréstimo falso também é comum, uma vez que vários brasileiros precisam de dinheiro emprestado e acabam não conseguindo junto às instituições bancárias, desse modo, ao receberem uma proposta atrativa, acabam aceitando, mas no fim, infelizmente, é golpe.

Golpistas se passam por funcionários do WhatsApp

Também há relatos que os golpistas entram em contato com o usuário fingindo fazer parte da equipe de TI do aplicativo, ou seja, eles pedem informações pessoais ou financeiras, fazendo o usuário acreditar que é para uma boa causa, mas no fim, é apenas mais um golpe.

E usando o número do celular do usuário, eles pedem um código de verificação que eles mesmo mandam para o chip do usuário, ao fornecer o código, o criminoso consegue acesso pleno ao perfil de WhatsApp da vítima, podendo aplicar diversos golpes.

Já há outros que optam por usar o número do celular do usuário, para aplicar o golpe que já é bem conhecido via telefone, que é o golpe do falso sequestro, onde mensagens são enviadas para familiares a fim deles pensarem que algum familiar foi sequestrado.

Eles se aproveitam da fragilidade dos usuários

Por intermédio do golpe do falso sorteio, eles mandam mensagem para os usuários afirmando que eles ganharam algum prêmio, todavia, para recebêlo é preciso pagar alguma espécie de taxa, nesse momento, após pagar a suposta ‘taxa’, eles são bloqueados pelos golpistas.

Outro golpe aplicado é quando eles se passam por algum recrutador e oferecem vagas de empregos, mas para isso, é preciso que o usuário realize o pagamento de taxas antecipadas. O mesmo ocorre quando um perfil se passa por um ‘namorado (a)’ e tenta extorquir dinheiro do ‘parceiro’.

Por fim, há o famoso golpe do falso investimento, onde opções de investimentos são oferecidas para os usuários, mas no fim, são investimentos que não dão lucratividade alguma, na verdade, até dão para os golpistas.

Portanto, é importante sempre ficar atento aos golpes que são aplicados via WhatsApp, evitando maiores complicações.