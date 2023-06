Aviso URGENTE: novo saque de R$ 6.220 liberado pela Caixa

A Caixa acaba de liberar, de maneira extraordinária, o valor de até R$ 6.220 para brasileiros que cumprem alguns dos requisitos solicitados pelo banco. A notícia em questão veio à tona no último final de semana e fez a alegria de milhares de cidadãos que estão precisando dos valores a fim de lidarem com a crise financeira na qual o país passa. Confira todas as pessoas que têm direito e como realizar a solicitação diretamente pelo aplicativo da Caixa.

Caixa acaba de liberar um novo saque para os brasileiros, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Do que se trata este saque de R$ 6.220?

O saque em questão é inerente ao FGTS e trata-se do saque calamidade, que é uma das várias possibilidades que há do trabalhador retirar o valor contido na conta do FGTS, que funciona como uma espécie de ‘poupança obrigatória’.

Mensalmente, a empresa tira 8% do salário de cada trabalhador e deposita na conta em questão, que embora seja de titularidade do funcionário, ele não pode movimentar no momento que quiser, é preciso cumprir alguns requisitos previstos em lei.

E um deles é quando a região onde ele reside, for atingida por algum desastre natural, provocando estado de calamidade pública e o decreto em questão deve ser realizado por órgãos oficiais.

Veja também: 10 Milhões Podem Ser SUSPENSOS Do Pagamento Do Pis/Pasep; Veja A Lista

Quem tem direito ao saque calamidade pública?

Para ter direito ao saque, é preciso que o funcionário tenha saldo em sua conta do FGTS e no período de 12 meses que antecedem à solicitação, ele não pode ter efetuado o saque pelo mesmo motivo. Lembrando que o valor máximo da retirada é de R$ 6.220.

O valor só é liberado após o envio de toda documentação que comprove que o cidadão realmente mora na região afetada, isso acontece após o envio de um comprovante de residência no nome do trabalhador, ele deve ter sido emitido em até 120 dias antes da comunicação de calamidade pública.

No Brasil, atualmente, há 17 cidades que se enquadram no estado de calamidade pública, elas estão em várias regiões do Brasil, como:

Acre;

Maranhão;

Pará;

Paraná;

Pernambuco;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Minas Gerais;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Vale lembrar que o prazo para solicitar o saque muda a depender da região em questão.

Veja também: Estes São Os MELHORES Bancos Para Pedir Empréstimo Do FGTS HOJE

Como solicitar o saque calamidade pública?

A solicitação do saque pode ser feito pelo aplicativo do FGTS, que está disponível tanto para aparelhos Android quanto iOS, o primeiro passo é realizar o download e entrar no aplicativo, feito isso, basta seguir o passo a passo:

Clicar na opção “meus resgates”;

Escolher a opção “Outras situações de saque”;

Selecionar “calamidade pública”;

Feito isso, basta escolher a cidade.

Por fim, será preciso fazer o envio de todos os documentos e enviar o número de alguma conta bancária para que seja feito o depósito, após isso, basta esperar o prazo de cinco dias úteis para que ocorra a análise da solicitação, sendo aprovada, o valor será depositado na conta bancária informada.