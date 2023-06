Amor bate à porta na vida destes SIGNOS durante a Lua Nova do mês

No último dia 18, domingo, ocorreu uma das fases da lua mais esperadas para o mês de junho: foi possível testemunhar o nascimento da Lua Nova, que também recebe o nome de Lua Negra em alguns contextos.

O que muitas pessoas não sabem, porém, é que, segundo todas as tendências astrais, a energia característica desta lua impacta positivamente a vida dos nativos de alguns signos muito específicos do zodíaco. Em resumo, pode-se dizer que estas pessoas poderão viver um verdadeiro amor à primeira vista no que resta desse mês, e mais detalhes a respeito deste assunto são explicados a seguir.

A Lua Nova de junho é sobre Gêmeos, mas também influencia outros signos | Imagem: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

O que mais saber sobre a Lua Nova e sua influência

Segundo o famoso calendário lunar, a cada 29 dias, exatamente, é possível vivenciar o fenômeno da Lua Nova, não sendo à toa que sua aparição tenha ocorrido no dia 18 de junho.

Trata-se de uma fase que surge quando a lua, o sol e a terra formam um ângulo com medida de 180 graus entre eles, em linha reta. É algo inclusive possível de ser visto a olho nu, sem a ajuda de telescópios.

A Lua Nova do mês de junho, especificamente, ocorreu sobre o signo de Gêmeos, permitindo a fluidez de muita energia positiva no campo sentimental e, ainda, no campo profissional.

De acordo com os astros, esta luz traz clareza para os sentimentos, de modo que sua energia possa ser utilizada na criação de uma conexão especial com alguém. E, dentro desse contexto, existem 3 signos que terão muito mais sorte.

Os signos que serão afetados pela Lua Nova no quesito amoroso

Os 3 signos “sortudos no amor” este mês, por conta da Lua Nova, são:

O signo de Áries

Simplesmente o primeiro signo do horóscopo ocidental, Áries poderá viver um verdadeiro amor à primeira vista em junho, por conta da energia da Lua Nova.

Os nativos deste signo tão especial irão se deixar levar de forma assertiva pelos sentimentos, mesmo por que há tempos eles sentem uma boa dose de adrenalina no que diz respeito a alguns sentimentos mais românticos. E será nesta fase da lua que eles terão mais facilidade de se abrir com as pessoas.

O signo de Gêmeos

Uma vez prevista justamente para Gêmeos, a Lua Nova do mês de junho dá a toda pessoa nativa deste signo o poder de se expressar mais.

Inclusive, pode ser que dentro do círculo social que este nativo já frequenta seja notada uma pessoa especial: a conexão pode ser realmente forte, fazendo com que as palavras até mesmo deixem de ser necessárias.

O signo de Escorpião

Escorpião também está entre os signos que poderão encontrar um amor à primeira vista em junho, por conta da Lua Nova: seus nativos estarão com o coração e a mente mais abertos, se permitindo viver novas experiências e novos sentimentos.

Qualquer relação que surgir neste período será recíproca e plena.

