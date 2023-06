“Modo blindado” do WhatsApp afasta os desconhecidos; como ativar

O WhatsApp é um dos aplicativos de troca de mensagens mais usados de todo o mundo, desde o seu lançamento, ele revolucionou a maneira na qual as mensagens são trocadas, tudo isso por conta de sua rapidez no envio delas. Agora, é totalmente possível conversar com pessoas de qualquer canto do planeta em questão de segundos. Mas com o alto número de usuários, é comum que alguns problemas venham acontecer, como o uso de algumas funções de maneira errada e devido a isso, a empresa decidiu lançar uma maneira de ‘blindar’ o aplicativo e os usuários, entenda.

Entenda como funciona o modo “blindado” disponível no WhatsApp | Imagem de Tumisu por Pixabay

Quais as principais funções do WhatsApp?

A principal função, sem dúvida alguma, é a troca de mensagens instantâneas, até mesmo, foi através dessa funcionalidade que ele ganhou tanta fama em todo o mundo. Mas juntamente com elas, no decorrer do tempo, ele foi lançando outras funcionalidades que ganhou o coração dos usuários.

Uma delas é a chama de voz, através da função, é possível ligar para as pessoas e conversar via ligação e o melhor, sem usar os créditos, usa apenas os dados móveis, caso a pessoa não esteja conectada em uma rede wifi.

E a possibilidade de ligar por áudio, às vezes, acaba atrapalhando bastante os usuários, pois pessoas má intencionadas acabam ligando causando spam ou até mesmo, amigos, que ligam mas em momentos inconvenientes, por conta disso, uma maneira de ‘blindar’ o aplicativo dessas ligações foi lançada.

Veja também: Assediadores Usam Netflix E Outros Streamings Para Fazer Vítimas

Como o novo recurso irá proteger os usuários de ligações indesejadas?

No momento, ainda há o problema, que qualquer pessoa que tenha o seu número de WhatsApp pode ligar para você a qualquer hora do dia e o telefone caso não esteja no silencioso, acaba tocando. E se for no momento de uma reunião importante? pois é, essa situação pode ser bastante chata.

Por isso, a empresa Meta, que é responsável por vários aplicativos como WhatsApp e Facebook, lançou um recurso que vai permitir que o usuário escolha receber ou não a ligação de estranhos.

Basicamente, haverão dois perfis de pessoas no aplicativo, as pessoas que fazem parte dos ‘contatos’ e as pessoas ‘desconhecidas’, assim, o usuário terá a liberdade de escolher de qual desses dois grupos de pessoas ele irá querer receber mensagens.

Veja também: O Recurso Que TODOS Queriam Chegou Na Nova Atualização Do WhatsApp

Como ativar a funcionalidade?

A funcionalidade irá ser lançada para todos os usuários provavelmente na próxima semana, até lá, está apenas na versão de testes. Mas no momento que ela for lançada, basta seguir o passo a passo para ativá-la:

Na tela inicial do aplicativo, clique na opção “Configurações”, que possui um ícone de engrenagem no Iphone e três pontinhos no Android;

Após isso, vá até a opção “Privacidade”;

Por fim, toque em “chamadas” e ative a opção “silenciar pessoas desconhecidas”.

Desse modo, quando algum estranho tentar ligar para o usuário, a chamada não irá tocar, embora ainda continue no histórico de chamadas recebidas.