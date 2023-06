Novidade entra em fase de TESTES para WhatsApp no Android

WhatsApp traz novidades no sistema Android – O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo, lançou um novo recurso que visa aprimorar a experiência do usuário ao compartilhar mídia. Esse recurso, chamado de “seletor de mídia aprimorado”, fornece miniaturas numeradas que ajudam os usuários a acompanhar a ordem dos itens de mídia selecionados. Esse recurso está atualmente disponível para alguns usuários do programa beta que instalaram a atualização mais recente do WhatsApp beta para Android na Google Play Store.

Os testadores beta do WhatsApp para Android estão aproveitando o novo recurso do seletor de mídia aprimorado. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Android ganha novo recurso no WhatsApp

O seletor de mídia aprimorado é um passo à frente do recurso anterior que só mostrava uma simples marca de seleção para indicar que a mídia havia sido selecionada. Esse método anterior muitas vezes dificultava o rastreamento da ordem em que a mídia foi selecionada, principalmente quando muitos itens eram escolhidos simultaneamente. O novo recurso resolve esse problema atribuindo um número a cada item de mídia selecionado, que é exibido como uma miniatura. Este número reflete a ordem em que os itens de mídia foram escolhidos, proporcionando uma referência visual clara para os usuários.

Veja também: Menor celular Android do mundo chega ao mercado; parece de mentira

A versão mais recente do WhatsApp beta para Android que suporta essa funcionalidade é a 2.23.13.6. No entanto, alguns usuários também reportaram que conseguiram acessar o novo recurso instalando algumas versões beta anteriores do aplicativo. Embora alguns usuários possam já ter acesso a este recurso, ele ainda não está disponível para todos os testadores beta. Aqueles que ainda não o receberam são encorajados a aguardar uma atualização futura.

Esse aprimoramento representa um avanço significativo em relação ao sistema anterior, permitindo que os usuários rastreiem facilmente a ordem dos itens de mídia selecionados. Antes do lançamento desse recurso, os usuários tinham que confiar na memória para manter a sequência desejada de mídia. Agora, graças ao seletor de mídia aprimorado, os usuários podem rapidamente identificar a ordem em que as imagens, vídeos ou GIFs serão compartilhados, facilitando a realização de ajustes antes do envio.

Novo recurso

O novo recurso foi lançado juntamente com a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.13.6 na Google Play Store. A atualização não apenas inclui o seletor de mídia aprimorado, mas também fornece informações sobre a compatibilidade com o Meta Quest como um dispositivo vinculado no futuro.

Os usuários do WhatsApp são aconselhados a se manterem atualizados sobre as novidades e atualizações do aplicativo seguindo a conta WABetaInfo no Twitter. Além do seletor de mídia aprimorado, a plataforma de mídia social também destaca outros novos recursos do WhatsApp beta para Android, iOS, Web/Desktop e Windows.

Sendo assim, o novo seletor de mídia aprimorado no WhatsApp é um recurso significativo que simplifica o processo de compartilhamento de mídia para os usuários. Está disponível para alguns usuários do programa beta, e é esperado que seja lançado para um público mais amplo em breve. Enquanto isso, os usuários podem continuar a esperar que o WhatsApp melhore e aprimore sua plataforma para proporcionar uma experiência ainda mais completa.

Veja também: Códigos SECRETOS que podem melhorar o seu Android