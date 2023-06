Menor celular Android do mundo chega ao mercado; parece de mentira

Menor Android do mundo – Em um mundo onde o tamanho dos smartphones parece crescer a cada lançamento, a Unihertz decidiu seguir uma direção oposta. A empresa, conhecida por produzir aparelhos compactos, recentemente revelou o Jelly Star – um celular tão pequeno que poderia ser facilmente confundido com um brinquedo, mas que promete entregar um desempenho poderoso para competir com as grandes marcas do mercado de smartphones.

O Jelly Star é considerado o menor Android do mundo, mas não deixa de entregar um bom desempenho. Foto: divulgação

Menor celular Android do mundo parece mentira

O Jelly Star é impressionante não apenas pelo tamanho, mas também pela robustez de suas especificações técnicas. Apesar de ser considerado o menor Android do mundo, este pequeno titã vem equipado com o sistema operacional Android 13 e um processador Octa-Core 6nm MediaTek Helio G99. Essas características permitem que o Jelly Star entregue um desempenho robusto, capaz de lidar com uma variedade de tarefas e aplicativos com facilidade.

Diferentemente de outros telefones compactos, o Jelly Star não faz concessões quando se trata de memória e armazenamento. O aparelho possui uma impressionante memória RAM de 8 GB e um armazenamento flash UFG 2.2 de 256 GB. Esses recursos representam o dobro da capacidade de memória da versão anterior lançada pela Unihertz, o Jelly 2E, mostrando que a empresa está comprometida em melhorar continuamente seus produtos.

Apesar de seu tamanho, a tela do Jelly Star é impressionantemente nítida. O display LCD de três polegadas apresenta uma resolução de 480 x 854 pixels, proporcionando imagens claras e cores vibrantes. Além disso, o aparelho é equipado com uma bateria de 2 mil mAh, capaz de durar o dia inteiro com uma única carga.

Quanto às capacidades de fotografia, o Jelly Star possui uma câmera traseira de 48 MP e uma câmera frontal de 8 MP, o que é bastante notável para um telefone de seu tamanho. Além disso, o aparelho suporta NFC para pagamentos e é compatível com redes móveis 4G LTE.

Jelly Star

Stephen Xu, CEO e fundador da Unihertz, comentou sobre o lançamento do Jelly Star. Ele explicou que o objetivo da empresa é oferecer aos clientes uma ampla gama de opções, e a série Jelly é uma maneira de experimentar essa abordagem. “Projetar e construir telefones menores que funcionam perfeitamente é um desafio maior do que criar telefones de tamanho normal. Tivemos que otimizar o design do layout interno no espaço limitado para integrar funcionalidades extensas, e foi isso que nos permitiu dar vida ao Jelly Star”, disse Xu.

Em termos de dimensões físicas, o Jelly Star mede 95,1 x 49,6 x 18,7 mm e pesa apenas 116 gramas. Ele também vem equipado com Bluetooth 5.3, oferecendo conexões sem fio estáveis e de alta velocidade.

Embora seja fácil ficar maravilhado com o tamanho minúsculo do Jelly Star, é importante lembrar que este dispositivo é mais do que apenas um truque. Com seu poderoso processador, abundância de memória e armazenamento, e impressionantes capacidades de câmera, este pequeno dispositivo está pronto para competir com aparelhos muito maiores.

