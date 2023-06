Prefeitura de GRANDE CIDADE lança edital de concurso com 650 VAGAS

Concurso de Prefeitura – A Prefeitura de Uberlândia está preparada para acolher um grande número de novos funcionários, com um impressionante total de 653 vagas disponíveis em 29 diferentes cargos, conforme o edital divulgado recentemente. Essa oportunidade está atraindo a atenção de candidatos de várias áreas de atuação e níveis de formação, desde o nível fundamental até o superior.

A Prefeitura de Uberlândia está com inscrições abertas para um concurso público que oferece diversas vagas em diferentes cargos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Prefeitura de Uberlândia abre concurso

Com as inscrições programadas para abrir às 9h do dia 21 de agosto, a oportunidade de emprego que está capturando mais atenção é a de profissional de apoio escolar. Esta função sozinha é responsável por 500 das vagas disponíveis, o que torna o concurso público uma oportunidade valiosa para aqueles que procuram uma carreira neste campo.

As vagas não estão limitadas apenas a profissionais de apoio escolar. Há também oportunidades para agentes de cozinha e serviços operacionais, oficiais de manutenção – pedreiros, almoxarifes e agentes de apoio operacional, que necessitam de nível fundamental. Para aqueles com formação de nível médio, as vagas disponíveis variam de fiscal de patrimônio e posturas a várias posições de músico instrumentista e agente de combate a endemias. Para os candidatos de nível médio técnico, estão abertas vagas para profissional de apoio escolar, fiscal de meio ambiente, técnico em segurança do trabalho e topógrafo.

As oportunidades também se estendem aos candidatos de nível superior, com posições de intérprete educacional, professores de ensino religioso, libras e atendimento educacional especializado. Além disso, estão abertas vagas para analista cultural – música e professores de ciências da natureza, educação física, geografia e educação infantil e 1º ao 5º ano. A disponibilidade dessas vagas pode variar, algumas são para ampla concorrência, outras reservadas para pessoas com deficiência ou reservadas para candidatos negros, em cumprimento à legislação de equidade no emprego.

Inscrições e detalhes

As inscrições devem ser realizadas até às 17h do dia 19 de setembro por meio do site da Gestão de Concursos. O processo de avaliação dos candidatos vai além de uma simples análise de currículo. Dependendo do cargo, o candidato pode ter que realizar uma prova de redação, prova prática, avaliação física, teste de aptidão ou prova de títulos. Essa diversidade nos métodos de avaliação sublinha o compromisso da prefeitura em selecionar os candidatos mais adequados para cada função.

As provas para todos os níveis de escolaridade serão realizadas no dia 8 de outubro, em Uberlândia. Para os candidatos que desejam se preparar adequadamente para a prova, é fortemente recomendável que examinem em detalhes o edital disponível no site da Gestão de Concursos, que pode ser acessado através do seguinte link: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/common/BaixarArquivo.aspx?guid=cb4a5a1e-25ef-49cb-8a79-233f44a107f3 .

