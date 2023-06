20 CURSOS de graça estão disponíveis em plataforma online europeia

Cursos online – Em meio a um mundo globalizado e cada vez mais digital, a busca por aprimoramento e aprendizado contínuo tem levado muitos a explorar plataformas de educação online. Uma dessas plataformas, o OpenupEd, tem conquistado a atenção de estudantes ao redor do mundo, ao disponibilizar uma vasta gama de cursos em diversos idiomas. Mas, o que realmente distingue a OpenupEd de outras plataformas de aprendizado online?

A plataforma OpenupEd oferece cursos online gratuitos em diversos idiomas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Plataforma oferece cursos online gratuitos

O OpenupEd é uma plataforma internacional que abriga uma variedade de cursos em inglês e espanhol, predominantemente. Este portal de aprendizado é único, pois todos os cursos são disponibilizados por uma ampla gama de instituições educacionais europeias, passando por um rigoroso processo de controle de qualidade.

A plataforma é notável não só pela qualidade dos cursos, mas também pelo seu caráter acessível e inclusivo. A maior parte dos cursos oferecidos pela OpenupEd são gratuitos e muitos deles oferecem certificados informais ou outros tipos de reconhecimento. No entanto, os certificados formais estão disponíveis por um custo que varia entre €25 e €200, dependendo do curso.

Adotando o formato MOOC (Massive Open Online Courses), a OpenupEd busca garantir que pessoas de todo o mundo possam ter acesso a uma educação de qualidade, basta ter uma conexão com a internet. A plataforma é administrada pela Associação Europeia de Universidades de Ensino a Distância (EADTU), e conta com a participação de universidades de países como Portugal, França, Itália, Lituânia, Holanda, Eslováquia, Espanha, Reino Unido, Rússia, Turquia e Israel.

Atualmente, a OpenupEd oferece cerca de 150 cursos online gratuitos, disponíveis em 12 idiomas diferentes. Alguns desses cursos são oferecidos em datas e horários específicos, enquanto outros permitem que os estudantes aprendam no seu próprio ritmo, a qualquer momento. A duração desses cursos pode variar de 20 a 200 horas, dependendo do conteúdo e do formato.

Gama diversificada para os estudos

A plataforma apresenta uma gama diversificada de áreas de estudo, oferecendo cursos nas áreas de idiomas, empreendedorismo, economia, bem-estar, história, educação, química, biologia, tecnologia, relacionamento, comunicação e muitas outras. Independentemente dos interesses ou aspirações de carreira, é provável que os estudantes encontrem algo que atenda às suas necessidades de aprendizado na OpenupEd.

Alguns exemplos de cursos populares e bem avaliados incluem “Como acabar com a discriminação e melhorar o diálogo cultural”, “Lixo Marinho – Aumentar a Conscientização para Agir”, “Experiências e estudos de caso”, “Como passar no exame de inglês B1 Level”, “Curso de espanhol para necessidades imediatas”, e “Curso de física para engenheiros”. Há também cursos inovadores como “Aprender a aprender online”, “Fazendo o ensino híbrido funcionar”, “Introdução a infográficos e visualização de dados”, “Relatando as mudanças climáticas” e “Entendendo a Inteligência Artificial: os fundamentos básicos ao alcance de todos”.

Por isso, a OpenupEd é mais do que apenas uma plataforma de educação online. Ela representa uma oportunidade de aprimorar habilidades, adquirir novos conhecimentos e explorar novas áreas de interesse, sem sair de casa e sem grandes investimentos financeiros. É um recurso valioso para quem busca aprimoramento pessoal e profissional em um mundo cada vez mais conectado e digital.

