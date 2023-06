2º lote da restituição do IR 2023: como consultar e receber

Restituição do IR 2023 – O mês de junho promete trazer alívio para muitos contribuintes brasileiros. De acordo com a Receita Federal, no próximo dia 23, a partir das 10h, será liberada a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda (IR) referente ao ano de 2023. Embora essa seja uma notícia animadora para muitos, a expectativa ainda está em alta, pois a Receita Federal não divulgou se o lote contemplará apenas os contribuintes incluídos na lista de prioridades.

A Receita Federal anunciou a abertura da consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda (IR) de 2023, que será pago no dia 30 de junho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Próximo lote para restituição do IR 2023

A data prevista para o pagamento da restituição deste segundo lote é 30 de junho. Vale lembrar que, no primeiro lote, que foi liberado no final de maio, mais de 4 milhões de contribuintes tiveram suas restituições liberadas. Na ocasião, os beneficiados foram aqueles que se enquadravam na lista de prioridades, que inclui idosos com mais de 80 anos, pessoas com deficiência, professores, além daqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição por meio do Pix.

O processo de consulta à restituição do Imposto de Renda é realizado pela internet. Os contribuintes interessados devem acessar o site oficial da Receita Federal. Ao entrar na página, devem procurar a seção “Meu Imposto de Renda”, e depois, clicar na opção “Consultar a Restituição”. Essa consulta online facilita o processo, permitindo que os contribuintes tenham informações atualizadas sobre sua restituição sem sair de casa.

Os lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 estão distribuídos em cinco datas, estabelecidas pela Receita Federal. O primeiro lote já foi liberado em 31 de maio. O segundo, como mencionado, será pago no dia 30 de junho. Os seguintes estão programados para os dias 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. A liberação dos lotes segue um critério de prioridade que leva em consideração a data de entrega da declaração do imposto.

Grupos prioritários

Os grupos prioritários para receber a restituição incluem idosos com 80 anos ou mais, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Também estão incluídos nessa lista os contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério e aqueles que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição pelo Pix. Após esses grupos, os demais contribuintes começam a receber a restituição.

Uma das novidades do Imposto de Renda 2023 é a possibilidade de receber a restituição via Pix. Essa alternativa permite que o dinheiro caia na conta do contribuinte de forma mais rápida e prática, dispensando a necessidade de aguardar o processamento do pagamento por parte dos bancos. No entanto, é preciso estar atento, pois para optar pelo Pix como forma de recebimento da restituição, é necessário que a chave Pix esteja cadastrada com o mesmo CPF do titular da declaração transmitida para a Receita Federal.

Por fim, é importante lembrar que o Imposto de Renda é uma obrigação dos cidadãos brasileiros e a restituição é um direito de todos os contribuintes que pagaram imposto a mais ao longo do ano. Com a consulta ao segundo lote de restituição sendo liberada no dia 23 de junho, muitos brasileiros aguardam ansiosos para verificar se serão beneficiados nessa leva.

