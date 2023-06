Doença do CARRAPATO: o que é a febre maculosa; quem for picado pega?

Carrapato é o grande vilão da febre maculosa? Em um mundo cada vez mais atento aos riscos e desafios das doenças infecciosas, a febre maculosa, uma enfermidade transmitida por carrapatos, tem ganhado um destaque peculiar. Apesar de causada por uma bactéria chamada Rickettsia, a doença apresenta um comportamento incomum: nem todas as pessoas picadas pelo carrapato infectado desenvolvem a febre maculosa. Esse fato tem despertado a curiosidade de médicos e pesquisadores, que tentam entender as peculiaridades e as complexidades dessa doença.

A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato estrela, e nem todas as pessoas picadas por esse carrapato desenvolvem a doença. Foto: divulgação

Febre maculosa é causada pela picada do carrapato?

A febre maculosa é uma enfermidade transmitida através da picada do carrapato-estrela, um pequeno aracnídeo conhecido por sua coloração característica. Contudo, não é todo mundo que, ao ser picado, desenvolve a doença. De acordo com autoridades em saúde, nem todas as pessoas que entram em contato com a bactéria manifestarão sintomas, o que significa que existem indivíduos que poderão desenvolver quadros graves, enquanto outros permanecerão assintomáticos ou apresentarão apenas sintomas leves da febre maculosa.

A questão que tem intrigado os pesquisadores é: por que nem todo mundo desenvolve a doença ao ser picado por um carrapato infectado? Estudos recentes têm indicado que as características genéticas e imunológicas de um indivíduo podem estar associadas à probabilidade de contrair a doença. Algumas pessoas possuem linfócitos, células do sistema de defesa do organismo, capazes de bloquear o agente invasor e impedir o desenvolvimento da doença. Adicionalmente, o nível de imunidade do indivíduo também pode influenciar a infecção e a evolução da contaminação. Pessoas que residem em áreas onde a doença é prevalente podem adquirir imunidade ao longo do tempo, devido ao contato precoce com a bactéria.

Apesar dessa variação na resposta imunológica, existem alguns grupos populacionais que são mais suscetíveis a desenvolver um quadro grave da doença. Estes incluem crianças, idosos, pessoas que consomem bebidas alcoólicas e aqueles com um sistema imunológico enfraquecido. Além disso, a quantidade de bactérias introduzidas no organismo também pode influenciar a velocidade e a gravidade dos sintomas. Indivíduos que são picados por vários carrapatos infectados correm um maior risco de desenvolver sintomas mais rápidos e intensos.

Fique atento aos sintomas

Em vista destes fatos, especialistas recomendam atenção aos sintomas nos 15 dias subsequentes a uma picada de carrapato ou após a permanência em uma área onde a doença é endêmica. Como não é possível prever quem é imune ou quem terá uma resposta mais leve à infecção, é fundamental buscar atendimento médico imediato se algum sintoma da doença se manifestar. A febre maculosa, apesar de grave, tem cura quando o tratamento é iniciado no início dos sintomas.

No geral, a febre maculosa serve como um lembrete de que a saúde humana está intrinsecamente ligada ao meio ambiente e à fauna que nos cerca. Ao entender melhor a dinâmica desta doença e os fatores que influenciam a sua transmissão, os especialistas esperam aprimorar a prevenção e o tratamento da febre maculosa, protegendo assim a saúde pública e contribuindo para a melhoria do bem-estar da população.

