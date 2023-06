Hack do WhatsApp para receber notificações discretas no seu celular

Notificações discretas no WhatsApp – Uma inovação recente do WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, promete oferecer aos seus mais de dois bilhões de usuários globais uma experiência de usuário mais discreta e personalizada. A funcionalidade, que permite aos usuários receber notificações de mensagens de maneira mais discreta, tem como objetivo preservar a privacidade e limitar a exposição do usuário. Para aqueles que buscam uma comunicação mais sigilosa, esta nova característica será uma adição bem-vinda.

Se você deseja receber notificações mais discretas de mensagens no WhatsApp, siga os passos fornecidos para personalizar suas configurações de notificações. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Mude a forma que você recebe notificações no WhatsApp

De acordo com dados da Statista, o WhatsApp é o aplicativo de mensagens preferido por pessoas de diversas idades, sendo utilizado para uma gama de atividades, desde troca de mensagens instantâneas até compartilhamento de arquivos multimídia e realização de chamadas de vídeo. O aplicativo pertence ao conglomerado Meta e tem desfrutado de uma popularidade contínua graças, em parte, a sua facilidade de uso, além das atualizações constantes que buscam personalizar ainda mais a experiência do usuário.

Este novo recurso de notificações discretas segue essa tendência de personalização. O objetivo é proporcionar aos usuários mais controle sobre como e quando recebem notificações de mensagens, permitindo uma experiência mais reservada se assim preferirem. Isso demonstra o compromisso contínuo do WhatsApp em responder ao feedback do usuário e adaptar suas funcionalidades de acordo com as necessidades e preferências do público.

Para aqueles que desejam ativar as notificações discretas do WhatsApp, o processo é bastante simples. O primeiro passo é abrir o aplicativo e navegar até a seção “Configurações”. A partir daí, os usuários devem clicar em “Notificações” e escolher a opção “Notificações de mensagens e grupos”. Depois, devem verificar se a opção “Mostrar notificações” está ativada.

Com a opção “Mostrar notificações” habilitada, os usuários devem retornar às “Configurações” em seus dispositivos móveis e selecionar “Notificações”. Nesta etapa, eles podem localizar o WhatsApp e escolher entre três tipos de notificações: emblemas, alertas e sons. A partir daí, é possível personalizar as notificações para que um número apareça no ícone do aplicativo móvel indicando a chegada de uma mensagem específica. Essa funcionalidade garante que o usuário seja notificado da chegada de uma nova mensagem sem que o conteúdo seja exposto a terceiros.

Atualizações no app

Essa nova opção de notificações discretas é apenas a mais recente em uma série de atualizações que o WhatsApp tem lançado para melhorar a experiência do usuário. Outras atualizações recentes incluem a capacidade de bloquear conversas, o que impede que pessoas não autorizadas acessem e vejam suas mensagens.

Em um mundo cada vez mais digital, a privacidade se tornou uma prioridade para muitos usuários de aplicativos de mensagens. Recursos como notificações discretas e conversas bloqueadas demonstram que o WhatsApp está levando essas preocupações a sério, proporcionando aos usuários as ferramentas de que precisam para se comunicar com segurança e privacidade. A adoção dessas novas funcionalidades só reforça a posição do WhatsApp como um dos principais aplicativos de mensagens do mundo.

