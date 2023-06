INACREDITÁVEL o valor desta pequena moeda de 5 centavos

Já pensou em colocar a mão no seu bolso tirar uma moeda de 5 centavos e descobrir que ela pode valer bem mais do que isso? É isso mesmo que você leu, isso é possível e essa moeda de sorte pode estar com você e você nem imagina. Por isso, a partir de hoje sempre dê uma olhada em suas moedas pois existem algumas modelos que são consideradas raras.

Os colecionadores de moedas sempre estão atrás desses objetos raros e valiosos. Lembrando que essa valorização pode gerar uma grana maior do que apenas 5 centavos, lembrando que o valor final também vai depender do estado de conservação da moeda.

veja sobre as moedas raras e valiosas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Moeda de R$ 0,50 também é valiosa

Tem algumas moedas de R$ 0,50 circulando ao redor do Brasil e que, com certeza, já passou desapercebido por muitos e que vale bem mais do que apenas 50 centavos, por isso se eu fosse você eu já iria começar a analisar minhas moedas agora mesmo.

Essa moeda foi cunhada no ano de 2019 na Holanda e tem a letra A na parte inferior, que é ao lado da bandeira, esse erro para muitos é considerado erro de emissão, mas os colecionadores acreditam que é uma ótima chance para ter um item raro e que pode ser valioso tanto agora como futuramente.

Essa moeda de 50 centavos pode chegar a valer R4 1 mil na mão de um especialista, e o máximo que pode chegar é R$ 1.200. Por mais que sua tiragem foi de 47 milhões de exemplares, muitas dessas moedas já não estão mais circulando e por isso ela é rara e cara.

Veja também: FORTUNA! Descubra as 14 moedas de R$ 1 que valem MUITO

Tenho uma moeda dessa, como vender?

SE você tem uma moeda dessas e também tem interesse pode pesquisar sobre o mercado de moedas raras e vender as que você tem, a nossa dica é que você venda essas moedas em sites especializados como por exemplo:

Portal Sociedade Brasileira de Numismática

Portal Brasil Moedas Leilões

Nesses sites você consegue encontrar vários avaliadores especialistas. Se por acaso você preferir vender as moedas em marketplaces como por exemplo OLX ou até mesmo no Mercado Livre, toma cuidado com golpes, encontre a pessoa em local público.

Veja também: Criptomoedas promissoras para o 2º semestre! Elas podem render 100 mil dólares