WhatsApp lança nova ferramenta de verificação de privacidade; entenda

Mais privacidade no WhatsApp – O WhatsApp está se esforçando para melhorar a experiência do usuário com o lançamento de dois novos recursos que prometem aumentar a privacidade e a segurança na plataforma. Agora, os usuários têm a opção de silenciar chamadas desconhecidas e verificar suas configurações de privacidade, conforme anunciado recentemente em uma postagem no blog oficial do aplicativo.

Novos recursos de privacidade no WhatsApp

Os novos recursos, intitulados “Silenciar chamadas desconhecidas” e “Verificação de privacidade”, foram lançados como parte das atualizações do WhatsApp para Android 2.23.12.77 e WhatsApp para iOS 23.12.71. Embora tenha sido observado que alguns usuários podem ainda não ter acesso a essas funcionalidades, a expectativa é de que se tornem acessíveis a todos em atualizações futuras do aplicativo.

O recurso de verificação de privacidade foi primeiramente detectado na atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.9.14. Com ele, os usuários podem revisar suas configurações de privacidade de maneira mais simplificada, garantindo maior controle sobre suas informações pessoais e a segurança de suas comunicações. O recurso foi projetado para simplificar o processo de gerenciamento de preferências de privacidade, tornando-o mais intuitivo e acessível.

A outra funcionalidade, o “Silenciar chamadas desconhecidas”, foi introduzida na atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.10.7. Esta opção permite que os usuários minimizem as chances de serem vítimas de golpistas ao restringir as chamadas indesejadas. Agora, com o anúncio oficial, ambos os recursos estão disponíveis na versão mais recente do aplicativo para todos os usuários.

Para acessar o recurso de silenciar chamadas desconhecidas, os usuários devem visitar a tela de configurações de privacidade do aplicativo. Na mesma seção, eles também podem encontrar o banner de verificação de privacidade para revisar suas configurações de privacidade. Ao selecionar “Iniciar verificação” na tela de configurações de privacidade, os usuários serão orientados por várias camadas de privacidade, desenhadas para reforçar a segurança de suas contas.

Recado da plataforma

Em seu blog, o WhatsApp reforçou a importância da comunicação privada e expressou seu desejo de encorajar os usuários a realizarem verificações de segurança por meio de mensagens privadas no aplicativo. Essa iniciativa visa proporcionar um espaço seguro e confiável para os usuários se comunicarem, especialmente com aqueles mais próximos.

Importante ressaltar que, embora as capturas de tela fornecidas para ilustrar esses novos recursos sejam do WhatsApp para Android, eles também estão disponíveis para usuários de iOS. Isso foi confirmado em um artigo anterior sobre as atualizações do WhatsApp beta para iOS 23.9.0.73 e iOS 23.10.0.70.

Para acessar a capacidade de silenciar chamadas desconhecidas e o recurso de verificação de privacidade, os usuários precisam instalar a atualização mais recente do WhatsApp disponível na Google Play Store para Android e na App Store ou no aplicativo TestFlight para iOS. Assim, mantendo o aplicativo atualizado, os usuários poderão aproveitar os dois novos recursos que o WhatsApp implementou para melhorar a segurança e a privacidade na plataforma.

