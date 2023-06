Usários do Facebook encontram “botão secreto” que recupera fotos

Como recuperar fotos no Facebook – Recentemente, os usuários do Facebook se depararam com um cenário preocupante: fotos importantes e carregadas de memórias, que até então estavam salvas na plataforma, desapareceram sem deixar rastros. Para piorar a situação, as imagens perdidas abrangiam mais de uma década de momentos compartilhados na rede social para alguns. Embora o Facebook ainda não tenha comentado oficialmente sobre o problema, especialistas em tecnologia do Reddit sugerem duas possíveis soluções para o resgate dessas fotos.

Facebook permite rever fotos perdidas?

A magnitude da situação pode ser bem compreendida ao conhecermos a experiência de um usuário afetado, Jame Koopman. Em entrevista ao The Sun, Koopman relatou que tudo começou com o desaparecimento de algumas fotos, mas rapidamente escalou para a perda de toda a sua coleção de uploads. “Sinto como se alguém tivesse morrido. Estou arrasada”, desabafou.

O relato de Koopman evidencia o valor sentimental que as fotos carregam para os usuários do Facebook. A plataforma se tornou, ao longo dos anos, um verdadeiro repositório de lembranças e momentos significativos da vida das pessoas. Desde que o recurso Memórias foi introduzido, no final de 2010, os usuários do Facebook têm utilizado a rede social como um meio para compartilhar e preservar eventos da vida.

A causa desse problema ainda é desconhecida e tem levado a especulações diversas. Alguns usuários acreditam que as fotos que foram apagadas são, principalmente, aquelas que foram enviadas através de uploads móveis ou snaps que não estavam organizados em um álbum específico. No entanto, há relatos de pessoas que perderam todas as suas fotos, independente de como foram enviadas ou organizadas na plataforma.

Diante da falta de uma resposta oficial do Facebook e do temor de perderem ainda mais memórias, alguns usuários já consideram a possibilidade de abandonar a plataforma. No entanto, a comunidade de usuários tem se mostrado resiliente e algumas soluções emergiram no Reddit, uma conhecida plataforma de discussões online.

Duas opções

A primeira sugestão envolve ir à seção Memórias do Facebook, rolar até a parte inferior da página e selecionar a opção Destaques. Após isso, o usuário deve clicar em Álbuns e tentar encontrar as postagens excluídas para salvá-las novamente.

Uma segunda alternativa exige a entrada no site do Facebook através de um computador. O usuário deve abrir o menu Configurações e Privacidade, clicar em Suas Informações do Facebook, e escolher a opção para baixar suas informações. Após preencher os detalhes necessários, será possível baixar as fotos excluídas do Facebook.

No entanto, é importante ressaltar que essas são apenas soluções sugeridas por usuários e ainda não foram oficialmente confirmadas pelo Facebook. Se nenhum desses métodos funcionar, os usuários são aconselhados a evitar o upload de fotos pelo aplicativo até que a situação seja resolvida.

A perda de fotos no Facebook evidencia a importância de sempre ter cópias de segurança de imagens e outros arquivos importantes.

