Assediadores usam Netflix e outros streamings para fazer vítimas

Vítimas falam sobre golpes no Netflix – A segurança online tem sido cada vez mais desafiada com a emergência de uma nova tendência sinistra: stalkers estão explorando serviços de streaming como Netflix e Disney + para assediar suas vítimas diretamente em suas casas. Através de um acesso remoto, esses indivíduos invadem contas, alteram nomes de perfil e senhas, transformando-os em mensagens abusivas e ameaçadoras, uma prática que está ganhando uma atenção preocupante.

Stalkers estão usando serviços de streaming, como Netflix, para aterrorizar suas vítimas em suas próprias casas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Netflix precisa oferecer apoio às vítimas

Relatos recentes de tribunais evidenciam um aumento alarmante desses incidentes. Os infratores, muitas vezes indivíduos que tiveram acesso legítimo às contas no passado, estão logando nas contas, alterando detalhes e usando os serviços de streaming como um meio para continuar a perseguição e o assédio. Em resposta a essas ações perturbadoras, há um clamor crescente para que as gigantes de tecnologia melhorem a proteção de seus usuários.

Em um caso documentado, um homem enfrentou acusações judiciais por perseguir uma mulher, alterando o nome do perfil dela na Netflix e no Disney+ em três ocasiões distintas. Em outra situação semelhante, um indivíduo admitiu assediar uma vítima alterando suas senhas na Netflix e no WhatsApp.

Essas ações preocupantes levaram à necessidade de um maior escrutínio dos protocolos de segurança nas plataformas de streaming. Tallulah Belassie-Page, representante do Suzy Lamplugh Trust, uma organização do Reino Unido que trabalha para combater a violência contra as mulheres, expressou suas preocupações sobre a situação.

“Estamos preocupados com os relatos de que contas de serviços de streaming estão sendo usadas por criminosos para acessar as vítimas”, disse Belassie-Page. Ela também exortou as plataformas a colaborarem com as vítimas, para proteger melhor as contas às quais um agressor possa ter tido acesso anteriormente, como em casos de término de um relacionamento.

Método simples

De acordo com os relatos, o método utilizado pelos stalkers para assediar suas vítimas é preocupantemente simples. Com base na confiança estabelecida durante um relacionamento, o infrator recebe os detalhes da conta do serviço de streaming do parceiro. Caso haja uma separação, o stalker utiliza esses detalhes para fazer login na conta, alterar o nome do perfil para uma expressão abusiva e modificar a senha, impossibilitando a vítima de remover a mensagem ofensiva.

As empresas de streaming, por seu lado, têm a difícil tarefa de equilibrar a conveniência do compartilhamento de contas entre familiares e amigos com a necessidade de proteger os usuários de possíveis ameaças. Em um mundo cada vez mais digital, garantir a segurança dos usuários online se tornou um desafio cada vez maior.

A manipulação de contas de streaming é apenas uma das muitas maneiras pelas quais os infratores têm explorado a tecnologia para intimidar e aterrorizar. A situação atual exige que as empresas de tecnologia se adaptem e implementem medidas mais fortes para garantir a segurança de seus usuários. Também sublinha a necessidade de uma melhor educação e conscientização sobre segurança digital para todos os usuários.

