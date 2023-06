Netflix: DESCUBRA o filme que está conquistando corações

Se você está procurando um filme na Netflix para assistir e esquecer dos problemas, temos a dica certa pra você. A comédia romântica turca, “Seja você mesma”, é dirigida por Cemal Alpan e escrita por Ceylan Naz Baycan.

A trama conta a história de Merve (Ahsen Eroglu), uma jovem de 24 anos, formada em Administração, mas apaixonada por moda. Ela mora com sua mãe Nevra (Zuhal Olcay), uma jornalista que já foi famosa. Sem saber que o dinheiro da mãe está acabando, Merve sabota as entrevistas de emprego que é chamada, pois odeia o capitalismo. Seu sonho é trabalhar por amor.

Filme da Netflix vai fazer você se divertir! (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Comédia romântica turca da Netflix é a opção perfeita para o final de semana

Na trama turca da Netflix, Merve (Ahsen Eroglu) é uma jovem de 24 anos, estudante de Administração, que sonha em trabalhar com Moda. Sua mãe, Nevra (Zuhal Olcay), é uma jornalista que foi famosa no passado, mas no momento seu dinheiro está acabando. Merve não sabe dessa situação e boicota todas as entrevistas de emprego que participa, pois odeia o capitalismo.

Ao chegar em casa, ela descobre que o pai dela, que é dono do apartamento onde ela mora com a mãe, e alguns vizinhos que são como sua família, estão falindo e por isso, decidem vender o edifício inteiro. A garota logo fica desesperada para conseguir dinheiro para ter onde morar.

Durante uma reunião com amigos, ela tem a ideia de criar um aplicativo de relacionamentos no qual as pessoas usam máscara para conversar por chat. Ela acha que assim, as pessoas terão coragem de dizer tudo o que pensam.

Merve acredita que com o aplicativo ela terá dinheiro para comprar o edifício de volta e salvar o apartamento da mãe. Ela consegue a ajuda de Anil Gürman (Ozan Dolunay), um jovem milionário que investe em star-ups.

Apesar dela nunca ter gostado de trabalhar, dessa vez ela acaba gostando e resolve também usar o aplicativo que criou. Como uma boa comédia romântica, Merve conversa com Anil pelo app sem saber que está falando com ele. Porém, desde o início do filme, o expectador sabe que ele a vigia e só aceitou investir em seu negócio por motivos de vingança.

“Seja Você Mesma” é um filme divertido e colorido, com uma protagonista que adora quebrar a quarta parede. Em todas as cenas que Merve transita pelas ruas, ela passa por uma escadaria, onde se senta, chora, conhece algumas pessoas e reflete sobre sua vida. Os degraus representam sua jornada de subidas e descidas pela vida.

Esse filme da Netflix é um programa Ideal para quem está precisando descansar um pouco dos afazeres. O roteiro é descomplicado e cheio de saídas confortáveis. A personagem lembra muito a protagonista da série “Ally Mcbeal”, na qual uma advogada tinha sonhos lúcidos sobre como desejava agir diante do comportamento das pessoas. Merve também tenta se controlar externamente para não demonstrar o que sente, como vontade de asfixiar o próprio pai ou ver Anil enforcado.

Uma ótima dica para deixar o estresse de lado e se divertir.

Veja mais: “Sessão da Tarde”: 6 filmes que marcaram sua vida e você não se lembra