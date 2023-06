Já SACOU? Retirada DUPLA do FGTS está disponível para os trabalhadores

O governo liberou este ano o saque duplo do FGTS. Os trabalhadores que possuem saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) possuem o direito de resgatar os recursos.

Saiba aqui como funcionam os valores do FGTS duplo, se você pode sacar, dentre outras informações.

Saiba tudo sobre a retirada dupla do FGTS. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Entenda o que é o FGTS duplo

O FGTS liberado para os trabalhadores possui duas modalidades: o lucro do FGTS e saque-aniversário do fundo de garantia.

O lucro do FGTS é uma correção monetária aplicada de acordo com o saldo que cada trabalhador tinha em contas do fundo de garantia no último dia do ano anterior. Isso significa que quem tinha saldo nas contas do FGTS no dia 31 de Dezembro de 2022 terão direito a parte deste lucro. Em 2023, o lucro estimado é de R$15 bilhões, portanto, milhões de trabalhadores que tinham saldo do FGTS na data em questão, terão acesso a um percentual desses valores.

Mas, claro, quanto mais saldo o trabalhador tiver na conta do FGTS, maior será o lucro que ele receberá da correção monetária.

O conselho curador do FGTS (CCFGTS) ainda irá fechar a contabilidade para determinar quanto cada trabalhador vai receber.

Já o saque-aniversário permite que anualmente a pessoa saque valor parcial do fundo de garantia, no mês de nascimento do titular. Conforme o valor disponível, é aplicada uma alíquota e é adicionada uma parcela extra determinada pela legislação.

Qualquer trabalhador, mesma que esteja trabalhando de carteira assinada, tem direito a escolher a opção de saque-aniversário, caso tenha saldo em contas do FGTS. Porém, diferente do saque-rescisão, se o trabalhador for demitido sem justa causa, não poderá fazer a retirada total do fundo de garantia.

A alteração entre as modalidades de saque pode ser feita diretamente através do aplicativo FGTS na opção “Meus saques”.

Trabalhadores nascidos nos meses de abril, maio e junho, que tenham optado pela modalidade, podem retirar o saque-aniversário do FGTS neste mês de junho. A quantia fica disponível por 3 meses a partir do mês de aniversário. Por isso, quem ainda não optou por essa modalidade, o melhor é a fazer a solicitação perto do mês de aniversário.

Quem faz aniversário em junho, por exemplo, pode optar pelo saque neste mês e receber a primeira parcela em alguns dias úteis.

Veja mais: Não perca tempo! Programa de compra de imóveis do FGTS terá aumento

É possível antecipar o pagamento do saque-aniversário?

Sim, é possível. A antecipação do saque-aniversário Funciona como um empréstimo que utiliza o saldo como garantia. Esta opção só está disponível para aqueles que escolheram essa modalidade saque por ter desconto direto no saldo do saque-aniversário.

O desconto desse empréstimo FGTS é feito diretamente nas parcelas do saque-aniversário que seriam recebidas anualmente. Por isso, não possui desconto mensal.

Com isso, o trabalhador tem acesso a um empréstimo com taxas mais baratas, dinheiro rápido e disponível até mesmo para pessoas negativadas.

Veja mais: Atenção! Descubra como garantir sua parte do lucro do FGTS até agosto