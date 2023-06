Valor do Minha Casa, Minha Vida mudou! Quanto dá para financiar?

Como financiar a casa própria com o programa do Governo – Em meio à crescente demanda por moradia no Brasil, o Senado Federal aprovou recentemente uma série de mudanças notáveis no programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”. Estas modificações, que estão agora aguardando a sanção presidencial, poderiam potencialmente tornar o sonho de possuir uma casa mais acessível para famílias de baixa renda em todo o país. A questão é: como essas alterações afetarão o valor do financiamento e quem são os beneficiados?

Com as alterações recentes no programa Minha Casa Minha Vida, ficou mais acessível financiar a compra de uma casa própria.

Uma das alterações mais impactantes refere-se à expansão dos limites de renda para a elegibilidade ao programa. Anteriormente, o “Minha Casa Minha Vida” atendia às famílias cuja renda mensal não excedia R$ 6.000. Com a nova lei, este limite foi aumentado para R$ 8.000 para famílias em áreas urbanas. Além disso, para as famílias que residem na zona rural, o limite anual de renda aumentou de R$ 84.000 para R$ 96.000. Este ajuste tem o potencial de permitir que um maior número de famílias se beneficie do programa.

A nova legislação também prevê o uso de fundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para projetos de infraestrutura como iluminação pública, saneamento básico, construção de vias públicas e drenagem de águas pluviais. Isso sugere que uma porção dos recursos do programa será redirecionada para a retomada de obras inacabadas, reformas ou requalificações de imóveis inutilizados, além da construção de novas habitações em cidades com até 50.000 habitantes. Isso indica uma clara intenção de impulsionar o setor da construção civil, além de promover a melhoria das condições de vida nas cidades menores.

Outra inovação significativa envolve a concessão de descontos na conta de energia elétrica para os beneficiários do “Minha Casa Minha Vida” que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Esta iniciativa oferece uma redução de 50% na conta de energia, o que pode aliviar consideravelmente o orçamento familiar e contribuir para a viabilidade e sustentabilidade da moradia.

Ainda na esfera do “Minha Casa Minha Vida”, uma mudança significativa ocorreu que pode ter implicações no cenário financeiro do programa. A Caixa Econômica Federal (CEF), anteriormente detentora exclusiva das operações financeiras do programa, perdeu sua exclusividade. A nova lei abre espaço para bancos privados, bancos digitais e cooperativas de crédito operarem no âmbito do programa. Isso poderia potencialmente oferecer aos futuros proprietários de casas mais opções de financiamento, aumentando a concorrência no setor e, possivelmente, levando a condições de financiamento mais favoráveis.

Sendo assim, as alterações propostas no “Minha Casa Minha Vida” prometem uma gama mais ampla de benefícios para famílias de baixa renda, bem como para o setor de construção civil e para a economia brasileira como um todo. Com as novas regras aguardando sanção presidencial, muitos brasileiros estão aguardando ansiosos para ver como estas mudanças poderão facilitar a realização do sonho da casa própria.

