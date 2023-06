Não jogue fora! Moeda de cruzeiros pode valer uma fortuna; veja quanto

A geração atual talvez não se lembre, mas até o ano de 1993 a moeda em circulação era o Cruzeiro, após isso, deu lugar ao Real. Por conta disso, a moeda antiga não está mais em circulação e por conta disso, alguns exemplares raros podem valer bastante dinheiro. Então, se você conhece alguém que guarde moedas antigas, avise para essa pessoa o valor real da moeda de cruzeiros que pode valer várias vezes o seu valor monetário, confira.

Conheça a moeda de cruzeiros que pode valer bastante dinheiro | Imagem de Thiago Silva por Pixabay

Qual foi o intuito do plano real?

O plano real entrou em vigor no Brasil na década de 1990, com o propósito de estabilizar a economia brasileira, pois no período, a inflação estava bastante alta e assolando todos os brasileiros.

Para resolver o problema, o Brasil decidiu adotar o Plano Real, foi uma estratégia para que eles conseguissem resolver o problema da inflação. Já que a instabilidade econômica acaba afetando o preço dos principais produtos e a perda do poder de compra dos brasileiros.

Portanto, o plano real trouxe a nova moeda ao Brasil, ela possui um valor fixo que é baseado no dólar americano. E por conta disso, as antigas moedas que ainda estão em circulação, acabam valendo bastante.

Por que a moeda de cruzeiros pode valer bastante dinheiro?

O motivo é simples: sua raridade. Quanto mais raro for um item, maior será o seu valor e por conta disso, a moeda de cruzeiros pode valer uma fortuna e se ela apresentar alguma peculiaridade, o valor pode aumentar ainda mais. Vale lembrar que tudo, principalmente no mercado financeiro, funciona através de especulações.

Se uma moeda é rara e um colecionador está disposto a pagar R$ 4.000 em um exemplar, o valor em questão, passa a ser o preço que a moeda vale. Mas isso ocorre por conta que há poucas unidades disponíveis.

E no caso da moeda de cruzeiros que possui um detalhe especial, o valor pode aumentar várias vezes em relação ao valor original da moeda.

Qual o detalhe que faz a moeda valer tanto?

Lembrando que não é qualquer moeda de cruzeiros que pode valer tanto, a mais valiosa, é uma de 50 cruzeiros que foi fabricada em 1985, olhando rápido, ela parece ser apenas mais uma moeda comum, mas olhando bem, há como perceber um detalhe único.

De acordo com um especialista em moedas, ela foi fabricada e logo após o valor, há como ler a palavra ” PROVA” e por conta disso, de acordo com o livro oficial das moedas do Brasil, o seu valor atualmente pode chegar a 400 reais.

O item virou o sonho de muitos colecionadores por conta de sua baixa fabricação, além de que na época, elas nem deveriam estar em circulação, pois foram usadas apenas para testes. Então, se você possui uma moeda do tipo, não perca tempo e vá hoje mesmo vendê-la para algum colecionador.