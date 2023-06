Você está perdendo as 5 séries mais populares na Netflix

Está procurando algo para assistir na Netflix, mas se sente perdido em meio à tantas opções disponíveis no streaming? Calma, que podemos te ajudar.

Nesse post, você poderá conferir 5 indicações de séries que estão super populares entre os assinantes. Todas são curtinhas, o que é ideal para aqueles que preferem tramas mais ágeis para assistir no horário de almoço, nos intervalos, no transporte público ou antes de dormir. Já se prepara para começar a maratona.

Não sabe o que assistir na Netflix? Aqui trazemos 5 indicações de séries pra você maratonar. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

5 séries curtinhas e populares na Netflix

Perfil Falso

Na trama, Camila Román (Carolina Miranda) é uma dançarina numa boate de Las Vegas, que conhece Fernando Castell (Rodolfo Salas) por um aplicativo de relacionamentos. Ela acredita que eles foram feitos uma para o outro, só que o conto de fadas não dura muito. Logo, ela descobre que ele não é a pessoa que dizia ser, assim como suas fotos do perfil também não eram dele.

A série tem episódios curtinhos e está entre o top 10 de mais assistidas da semana.

Data de estreia: 31 de maio de 2023

Duração: 10 episódios

Fubar

Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), é um agente da CIA, que acabou de fazer 65 anos e está quase se aposentando. Porém, ele acaba sendo recrutado para uma missão secreta e dá de cara com a própria filha, Emma (Monica Barbaro) trabalhando na mesma operação.

Um não sabia da profissão do outro, causando choque entre ambos. Eles precisarão deixar os conflitos familiares de lado e trabalharem juntos em prol da missão.

Data de estreia: 25 de maio de 2023

Duração: 8 episódios

Rainha Charlotte

A história se passa antes da trama da série “Bridgerton” (2020), sendo um prequel dessa. A trama acompanha o início do relacionamento da rainha Charlotte (India Ria Amarteifio) com o rei George (Corey Mylchreest) e o casamento do casal.

A minissérie de apenas 6 episódios também mostra a ascensão da jovem Charlotte à realeza e os consequentes desafios advindos com o cargo de poder.

Data de estreia: 4 de maio de 2023

Duração: 6 episódios

Silêncio

A série conta a história de Sergio Ciscar (Arón Piper) que foi acusado de assassinar os pais enquanto ainda era menor de idade. Após passar 6 anos de sua vida em um centro de detenção juvenil sem exprimir nenhuma palavra, Sergio consegue sua liberdade condicional devido a ter tido bom comportamento.

Como o rapaz não disse nada sobre o que ocorreu na noite do crime, as autoridades recorrem à psiquiatra Ana Dussuel (Almudena Amor) para entender o que se passa na mente dele e todas as respostas que o silêncio de Sergio impediu que ele fornecesse.

Data de estreia: 19 de maio de 2023

Duração: 6 episódios

Com carinho, Kitty

Nessa série derivada da franquia “Para todos os garotos”, acompanhamos a adolescência de Kitty Song Covey (Anna Cathcart), a irmã caçula de Lara Jean (Lana Condor).

Depois dos acontecimentos dos filmes, Kitty resolve estudar em uma escola conceituada do Seul para se sentir mais próxima da mãe que faleceu e, também surpreender Dae (Choi Min-young), um jovem sul-coreano com quem ela mantém um namoro à distância. Mas, ao chegar no novo colégio de surpresa, ela acaba passando por uma decepção amorosa.

Kitty inicia uma jornada de autodescoberta e aprende mais sobre quem ela realmente é.

Data de estreia: 18 de maio de 2023

Duração: 10 episódios

