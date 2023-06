Meta REVIVE recurso velho do WhatsApp

Recurso está de volta ao WhatsApp – Os usuários do WhatsApp Beta para Android podem comemorar, pois a função de deslizar para alternar abas está retornando na atualização 2.23.13.9 do aplicativo. Essa novidade é resultado direto do feedback dos usuários, que pediram insistentemente pela volta dessa funcionalidade.

O recurso de alternar abas está de volta no WhatsApp Beta para Android, atendendo aos pedidos dos usuários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

WhatsApp anunciou a volta deste recurso

Anteriormente, essa função havia sido deixada de lado para dar espaço ao visual remodelado do aplicativo, que trouxe detalhes mais sóbrios e uma barra inferior concentrando alguns recursos, seguindo o estilo do app para iOS. No entanto, essa mudança acabou gerando problemas de navegabilidade, pois eliminou a transição entre as abas, o que causou diversas reclamações por parte dos usuários que testaram a versão.

Segundo a equipe responsável pelo WhatsApp, a troca de abas foi removida porque não estava de acordo com as diretrizes do Material Design 3 do Google. No entanto, diante dos inúmeros pedidos dos usuários para trazer de volta essa função, os desenvolvedores não tiveram outra opção senão reincorporar o recurso no WhatsApp Beta para Android.

A imagem compartilhada pelo WABetaInfo mostra como ficou a alternância de telas no mensageiro após a atualização. Essa é uma excelente notícia para os usuários que valorizam a praticidade de poder alternar rapidamente entre as conversas e demais funcionalidades do aplicativo.

Além dessa importante adição, a nova versão de testes do WhatsApp também traz melhorias pontuais no design geral. Essas mudanças estão sendo disponibilizadas gradualmente aos usuários e em breve estarão acessíveis a um público mais amplo. Dentre as melhorias, destaca-se o seletor de mídia, que agora está mais organizado, facilitando a seleção e compartilhamento de fotos, vídeos e documentos.

Outra novidade bastante aguardada é a inclusão de um chat oficial de suporte no Windows. Agora, os usuários dessa plataforma também poderão contar com um canal direto de comunicação com a equipe de suporte do WhatsApp, o que certamente facilitará a solução de problemas e o esclarecimento de dúvidas.

Experiência aprimorada

Essas atualizações demonstram o compromisso contínuo do WhatsApp em melhorar a experiência dos usuários e atender às suas demandas. O retorno da função de alternância de abas é uma prova disso, pois é resultado direto dos pedidos dos usuários que sentiram falta dessa facilidade no aplicativo.

Fica evidente que o WhatsApp está atento aos feedbacks recebidos e busca constantemente aprimorar seu serviço, seja na usabilidade, no design ou nas funcionalidades oferecidas. Os testes do WhatsApp Beta para Android são uma forma de verificar a eficácia dessas atualizações antes de lançá-las oficialmente para todos os usuários.

Portanto, se você é um usuário do WhatsApp Beta para Android, fique atento às atualizações e desfrute das melhorias que estão por vir. E para os demais usuários, resta aguardar ansiosamente até que essas novidades sejam disponibilizadas para o público em geral. O WhatsApp continua sendo uma ferramenta essencial para a comunicação diária de milhões de pessoas em todo o mundo, e é gratificante ver o empenho da equipe por trazer constantes melhorias e inovações ao aplicativo.

